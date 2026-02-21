Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, takımının üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Katalan ekibi, İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e 4-0, La Liga'da ise Girona FC'ya 2-1 mağlup olmuştu. Barcelona, 22 Şubat'ta sahasında Levante UD ile karşılaşacak.
"İKİ GÜNLÜK İZİN BİZİM İÇİN FAYDALI OLDU"
Flick, iki günlük aranın takıma iyi geldiğini belirtti:
"İki mağlubiyet ve iyi oynamadığımız maçların ardından verilen iki günlük izin bizim için faydalı oldu. Oyuncular daha dinç ve bu önemli."
"ÖZGÜVENİMİZİ GERİ KAZANMAK İSTİYORUZ"
Evlerinde oynayacakları Levante maçının kritik olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, üç puanın şart olduğunu söyledi:
"Sahamızda oynuyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Üç puanı almalıyız. Özgüvenimizi geri kazanmak istiyoruz. Kaybedip iyi oynamadığınızda şüpheler ortaya çıkabilir. Bu yüzden dürüst olduk ve hatalarımızı açıkça konuştuk."
"OYUNCULARIM YÜZDE YÜZ İNANIYOR"
Flick, takımın oyun anlayışına olan inancını koruduğunu ifade etti:
"Takımın oyun stilimize güvendiğini görüyorum. Katıldığımız beş turnuvanın dördünü kazandık. Oyuncularla konuştum, hepsi yüzde 100 inanıyor. Ama bazen kaybedersiniz. Özellikle Barcelona gibi bir kulüpte kimse kaybetmeyi sevmez. Ancak durumu kabul edip gelişmek zorundayız."
Hansi Flick: "Özgüvenimizi geri kazanmak istiyoruz"
Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, takımının üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından konuştu.
Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, takımının üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
