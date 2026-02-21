21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-145'
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-289'
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-286'
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
0-018'
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
0-019'
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
1-019'
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
1-017'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-190'
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Hansi Flick: "Özgüvenimizi geri kazanmak istiyoruz"

Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, takımının üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından konuştu.

21 Şubat 2026 16:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hansi Flick: 'Özgüvenimizi geri kazanmak istiyoruz'






Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, takımının üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 

Katalan ekibi, İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e 4-0, La Liga'da ise Girona FC'ya 2-1 mağlup olmuştu. Barcelona, 22 Şubat'ta sahasında Levante UD ile karşılaşacak.

"İKİ GÜNLÜK İZİN BİZİM İÇİN FAYDALI OLDU" 

Flick, iki günlük aranın takıma iyi geldiğini belirtti:

"İki mağlubiyet ve iyi oynamadığımız maçların ardından verilen iki günlük izin bizim için faydalı oldu. Oyuncular daha dinç ve bu önemli."

"ÖZGÜVENİMİZİ GERİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Evlerinde oynayacakları Levante maçının kritik olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, üç puanın şart olduğunu söyledi:

"Sahamızda oynuyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Üç puanı almalıyız. Özgüvenimizi geri kazanmak istiyoruz. Kaybedip iyi oynamadığınızda şüpheler ortaya çıkabilir. Bu yüzden dürüst olduk ve hatalarımızı açıkça konuştuk."

"OYUNCULARIM YÜZDE YÜZ İNANIYOR"

Flick, takımın oyun anlayışına olan inancını koruduğunu ifade etti:

"Takımın oyun stilimize güvendiğini görüyorum. Katıldığımız beş turnuvanın dördünü kazandık. Oyuncularla konuştum, hepsi yüzde 100 inanıyor. Ama bazen kaybedersiniz. Özellikle Barcelona gibi bir kulüpte kimse kaybetmeyi sevmez. Ancak durumu kabul edip gelişmek zorundayız."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
