Atletico Madrid, Ederson'u doğruladı!

İspanyol devi Atletico Madrid, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson dos Santos ile ilgilendiğini resmen doğruladı.



Kulübün sportif direktörü Mateu Alemany, bu ilgiyi Marca'ya yaptığı açıklamada da teyit etti.



Alemany, Ederson'un kulübün transfer gündemindeki önemli isimlerden biri olduğunu söylerken, "Elimizdeki iyi oyuncular listesine bir isim daha" ifadelerini kullandı.



OCAK'TA YAŞANAN GELİŞMELER



Atletico Madrid, Ocak transfer döneminde Ederson'u kadrosuna katmayı denedi ancak Atalanta oyuncuyu bırakmadı. Kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi 18 ay daha devam eden oyuncu için yaklaşık 35–40 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bunun yerine merkezi orta saha için Rodrigo Mendoza ve Obed Vargas transfer edildi.



Marca'ya yapılan açıklamada, Ederson'un kulüpteki diğer hedeflerin yanında bir seçenek olduğunu belirten Alemany, aynı zamanda yaz transfer döneminde teklifleri yeniden değerlendireceklerini ima etti.



GALATASARAY BAĞLANTISI VE EDERSON YORUMU



Öte yandan oyuncunun adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. 21 Ocak'ta Athletic Bilbao maçı öncesi basına konuşan Ederson, Atletico Madrid transfer iddialarına yanıt verirken, "İspanya gibi başka ülkelerde adım geçiyorsa bu iyi oynadığım içindir, bu beni mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder" demişti.



Fiziksel ve zihinsel olarak formunun zirvesinde olduğunu söyleyen Ederson, sezon başında yaşadığı sorunları çözdüğünü ve özgüvenini geri kazandığını vurgulamıştı. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da takım olarak yükselmeye devam etmek istediklerini belirtmişti.



