Besim Durmuş'tan Muğlalılara çağrı

2'nci Beyaz Grup'ta son 15 maçta namağlup 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak 1 maç eksiğine rağmen liderliğe kurulan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş 22 Şubat Pazar günü iç sahada oynanacak İskenderunspor mücadelesi öncesi taraftara çağrı yaptı.



Bölgesel Amatör Lig'den üst üste iki şampiyonlukla 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkarak bu sezon da bitime 12 hafta kala 1'inci Lig'in kapısına dayanan yeşil-beyazlı ekipte Besim Durmuş, "Bizim için en zor ve en önemli maç bu hafta oynayacağımız maç" diyerek Muğlalıları tribünlere davet etti. Liderliğin sezon başından beri hedefledikleri bir nokta olduğunu belirten Durmuş, bu konumun psikolojik olarak rahatlık sağladığını ancak asıl önemli olanın bunu sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade etti.



Geçen hafta Erbaaspor deplasmanında uzatmada atılan golle galibiyet ve liderliğe ulaşan Muğla'da Durmuş, "Heyecan dolu bir şekilde istediğimiz ve hayal ettiğimiz 3 puanı geç de olsa aldık. Çok mutluyuz. Emeği geçen, bizi destekleyen, sahada olan ya da dışında bulunan tüm oyuncu grubuna teşekkür ediyorum. Harika bir hafta sonu geçirdik; soyunma odasındaki duygu çok güzeldi. Bu galibiyet bizi daha da pekiştirdi. Golün geç gelmesi çok stresliydi ama o dakikada gelmesi de farklı duyguları ortaya çıkardı. Bu açıdan da memnun olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Liderliğin emekle ve mücadeleyle kazanıldığını belirten Durmuş, camia olarak bulundukları yeri hak ederek geldiklerini ifade etti. Pazar günü İskenderunspor maçının sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olduğuna dikkat çeken Durmuş, rakiplerinin de Play-Off yarışı içinde olduğunu hatırlattı. Muğla'daki futbolseverlere çağrıda bulunan deneyimli teknik adam, "Taraftarımızın tribünleri bu sene ilk defa tıklım tıklım dolduracağını umut ediyorum. Onlarla çok daha özeliz. Tüm Muğlaspor gönül dostlarını maça bekliyoruz. Bu hafta en önemli ve en zor maçımızı oynayacağız. Herkese ihtiyacımız var" diye konuştu.



