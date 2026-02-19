19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-047'
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-047'
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-046'
19 Şubat
Drita-NK Celje
0-248'
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-147'
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
1-147'
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
1-146'
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-245'
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

N'Golo Kante: "Hiçbir şey bitmedi!"

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, 3-0 mağlup oldukları Nottingham Forest maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Şubat 2026 23:23 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 23:28
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Avrupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Kante, "İstediğimiz sonucu alamadık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. daha iyisini yapabilecek potansiyemiz var." dedi.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Rövanş maçı için ümitli konuşan yıldız futbolcu, "Daha ilk maç oynandı, hiçbir şey bitmedi. Lig maçını oynayıp rövanş maçında kendimize inanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
