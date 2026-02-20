19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-1
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-1
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-3
19 Şubat
Drita-NK Celje
2-3
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
2-2
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
2-1
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-4
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Futbolda bahis ve şike operasyonu: 32 gözaltı!

"Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında, 32 kişi gözaltına alındı.

calendar 20 Şubat 2026 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 09:14
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA'nın geçtiği habere göre, operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
