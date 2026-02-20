Baba-kızın, tekvando şampiyonasında altın madalya gururu

Çocuk yaşta tekvandoya başlayan 42 yaşındaki Atuğ, 2000-2001 yıllarında üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takım forması giydi.



Tekvandoya ara vermek zorunda kalan ve 2 kızının tekvando antrenörü olan Atuğ, 25 yıl aranın ardından Almanya'da 6-7 Şubat'ta düzenlenen 29. Uluslararası Avrupa Tekvando Çocuk Şampiyonası'nda baba-kız kategorisinde yarışmaya karar verdi.



Kızı Gülbilge Atuğ ile çıktığı tatamide rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna takan Ömer Atuğ, kazandıkları başarının gururunu yaşadıklarını söyledi.



Sporculuğun ardından antrenörlük yaptığını vurgulayan Atuğ, şöyle konuştu:



"25 yıldır antrenörlük hayatım devam ediyor. Birçok sporcu yetiştirdim. Almanya'daki şampiyona bizim için farklı bir tecrübe oldu. 12 ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı bir yarışmaydı. Baba kız, güzel performans sergileyerek müsabakaları kazandık, birinci olduk. Bu gururu yaşamak ayrıca mutlu etti. Sporculuk yıllarımı hatırladım, çok mutlu oldum. Özellikle kızımla aynı tatemide müsabakalara çıkmak çok güzel anı oldu."



"Babamla çalışmak çok güzel bir his"



Üç yıl önce Avrupa şampiyonu olan Gülbilge Atuğ ise babası ve ablası sayesinde tekvandoyla tanıştığını ifade etti.



Baba-kız yarışmanın çok farklı hissettirdiğini belirten Atuğ, şunları kaydetti:



"Zor bir kategoride olmama rağmen rakiplerim bana kolay geldi, hepsini yendim. Hem babamla yarıştığım kategoride hem de bireysel kategoride birinci oldum. Hedefim milli takıma girip, olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında birinci olmak. Babamla çalışmak çok güzel bir his. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Böyle madalyalar alınca tüm zorluğu geçiyor."



