Oklahoma City Thunder, All-Star arasının ardından kadrosundaki önemli eksiklerle mücadele etmeye devam ediyor.



Takımın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre son MVP Shai Gilgeous-Alexander ile yedek guard Ajay Mitchell yaklaşık bir hafta sonra yeniden değerlendirilecek. All-Star guard Jalen Williams'ın ise yaklaşık iki hafta sonra kontrol edileceği bildirildi. Gelişmeyi NBA muhabiri Mark Medina duyurdu.



Karın kası zorlanması nedeniyle takımın son beş maçında forma giyemeyen Gilgeous-Alexander, üst üste ikinci MVP ödülü için yarışını sürdürüyor. Kanadalı yıldız bu sezon 49 maçta 31.8 sayı, 6.4 asist, 4.4 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.



Jalen Williams ise All-Star Hafta Sonu öncesinde Oklahoma City'nin son maçında hamstring sakatlığını yeniden nüksetmesi sonrası kadro dışı bırakıldı. Aynı sakatlık daha önce Williams'ı 10 maç kenarda tutmuştu.



Santa Clara çıkışlı oyuncu ayrıca sezonun ilk 19 maçını da kaçırmıştı. Williams, daha önce ameliyat edilen bileğindeki rahatsızlığa yol açan bir vidanın çıkarılması için ek bir operasyon geçirmişti.



Bu sezon 26 maçta görev alan Williams, 17.5 sayı, 5.4 asist, 4.7 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.



Ajay Mitchell ise hem karın kası zorlanması hem de sol ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemiyor. İkinci sezonunu geçiren guard, 43 maçta yüzde 48.7 saha içi isabet oranıyla 14.1 sayı ortalaması yakalayarak çıkış yakaladığı bir sezon geçiriyordu.



