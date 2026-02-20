20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

SGA en az 1 hafta, Williams ise en az 2 hafta yok

Oklahoma City Thunder, All-Star arasının ardından kadrosundaki önemli eksiklerle mücadele etmeye devam ediyor.

calendar 20 Şubat 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SGA en az 1 hafta, Williams ise en az 2 hafta yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Oklahoma City Thunder, All-Star arasının ardından kadrosundaki önemli eksiklerle mücadele etmeye devam ediyor.

Takımın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre son MVP Shai Gilgeous-Alexander ile yedek guard Ajay Mitchell yaklaşık bir hafta sonra yeniden değerlendirilecek. All-Star guard Jalen Williams'ın ise yaklaşık iki hafta sonra kontrol edileceği bildirildi. Gelişmeyi NBA muhabiri Mark Medina duyurdu.

Karın kası zorlanması nedeniyle takımın son beş maçında forma giyemeyen Gilgeous-Alexander, üst üste ikinci MVP ödülü için yarışını sürdürüyor. Kanadalı yıldız bu sezon 49 maçta 31.8 sayı, 6.4 asist, 4.4 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.

Jalen Williams ise All-Star Hafta Sonu öncesinde Oklahoma City'nin son maçında hamstring sakatlığını yeniden nüksetmesi sonrası kadro dışı bırakıldı. Aynı sakatlık daha önce Williams'ı 10 maç kenarda tutmuştu.

Santa Clara çıkışlı oyuncu ayrıca sezonun ilk 19 maçını da kaçırmıştı. Williams, daha önce ameliyat edilen bileğindeki rahatsızlığa yol açan bir vidanın çıkarılması için ek bir operasyon geçirmişti.

Bu sezon 26 maçta görev alan Williams, 17.5 sayı, 5.4 asist, 4.7 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.

Ajay Mitchell ise hem karın kası zorlanması hem de sol ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemiyor. İkinci sezonunu geçiren guard, 43 maçta yüzde 48.7 saha içi isabet oranıyla 14.1 sayı ortalaması yakalayarak çıkış yakaladığı bir sezon geçiriyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.