20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Menemen FK'nın rakibi Bursaspor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Play-Off yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü 21 Şubat Cumartesi günü zirve takipçisi Bursaspor'u konuk edecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Play-Off yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü 21 Şubat Cumartesi günü zirve takipçisi Bursaspor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bursaspor taraftarları karşılaşmayı maraton tribününde izleyecek. 750 TL'den satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiği açıklandı. Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz son 4 maçta; 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak yarıştan uzaklaştık. Bursaspor maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Rakibimiz de averajla ikinci sırada onlar da kazanmak için oynayacak. Zorlu ve keyifli bir maç bizi bekliyor" dedi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
