20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-087'
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
0-155'
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-159'

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı!

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı!
Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihiyle ilgili bir açıklama yayınladı. 

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, toplantının 23 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi. Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada gündem maddeleri şu şekilde:

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7.maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler" başlıklı 36. maddesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
