Victor Osimhen, Konyaspor maçında yok!

Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." denildi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
