Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 ile geçerek adını finale yazdırdı.



Maç sonu konuşan ABD'li oyun kurucu Horton-Tucker ise başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyun planını iyi uyguladıklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için mutluyuz ama önümüzde zor bir maç var. Bunun için hazırlanmalıyız. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocamız beni bunun için çok motive etti. Bundan dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.



FİNAL



Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain, 22 Şubat günü kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.