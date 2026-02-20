20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
1-1
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
2-190'
20 Şubat
Sassuolo-Verona
3-0
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-0
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-1
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Şok iddia! Arsenal - Rafael Leao

Premier Lig devi Arsenal'ın, yaz transfer dönemi için Rafael Leao ile görüştüğü iddia edildi.

20 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Şok iddia! Arsenal - Rafael Leao
Premier Lig devi Arsenal, sezon sonu için çalışmalarına başladı.

İddiaya göre; Ada ekibi, Milan forması giyen Rafael Leao'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Uzun zamandır adı sık sık Arsenal ile anılan Leao için teknik direktör Arteta, yaz transfer dönemi için takımda görmek istediğini kulüp yetkililerine iletti.

70-80 MİLYON EURO

Oyuncunun menajerinin, ada kulübü ile yapılan ilk toplantı sonrasında; Milan'ın oyuncuyu 70-80 milyon euro karşılığında elden çıkartabileceğini ilettiğini de iddialar arasında yerini adı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
