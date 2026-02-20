Premier Lig devi Arsenal, sezon sonu için çalışmalarına başladı.



İddiaya göre; Ada ekibi, Milan forması giyen Rafael Leao'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Uzun zamandır adı sık sık Arsenal ile anılan Leao için teknik direktör Arteta, yaz transfer dönemi için takımda görmek istediğini kulüp yetkililerine iletti.



70-80 MİLYON EURO



Oyuncunun menajerinin, ada kulübü ile yapılan ilk toplantı sonrasında; Milan'ın oyuncuyu 70-80 milyon euro karşılığında elden çıkartabileceğini ilettiğini de iddialar arasında yerini adı.