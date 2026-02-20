Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftası sona erdi.
Trabzonspor-Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor müsabakası, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı.
Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Çekmeköy Bilgidoğa-Yüksekovaspor: 1-4
Galatasaray GAİN-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 3-0
Fatih Vatanspor-Prolift Giresun Sanayispor: 0-1
Hakkarigücü-Beşiktaş: 0-1
1207 Antalyaspor-Ünye Kadın SK: 0-1
Trabzonspor-Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor müsabakası, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı.
Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Çekmeköy Bilgidoğa-Yüksekovaspor: 1-4
Galatasaray GAİN-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 3-0
Fatih Vatanspor-Prolift Giresun Sanayispor: 0-1
Hakkarigücü-Beşiktaş: 0-1
1207 Antalyaspor-Ünye Kadın SK: 0-1