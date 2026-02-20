20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı

Turkcell Kadınlar Süper Ligin 20. haftası 5 karşılaşma ile tamamlandı.

calendar 20 Şubat 2026 17:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftası sona erdi.

Trabzonspor-Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor müsabakası, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı.

Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Çekmeköy Bilgidoğa-Yüksekovaspor: 1-4

Galatasaray GAİN-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 3-0

Fatih Vatanspor-Prolift Giresun Sanayispor: 0-1

Hakkarigücü-Beşiktaş: 0-1

1207 Antalyaspor-Ünye Kadın SK: 0-1

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
