Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.



Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Valentin Mihaila ile 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.

😅 Samet Akaydin, golü attığına pişman oluyor...pic.twitter.com/7EI2ysukmQ



— Sporx (@sporx) February 20, 2026

Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor, bu galibiyetin ardından 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 24'e yükseltti. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahasının sağ çaprazından Olawoyin'in gönderdiği pasla topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı önledi.



13. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında Mebude'nin pasıyla topla buluşan Mihaila, penaltı noktasında gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



36. dakikada Kocaelispor atağında Churlinov, Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, savunmadan seken top kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)







50. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın içeriye gönderdiği pasta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.



57. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazından Laçi'nin gönderdiği topla buluşan Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'nin solundan filelerle buluştu: 2-0



70. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rivas'ın gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.





Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 88 Mocsi), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin (Dk. 88 Buljubasic) Mihaila (Dk. 71 Zeqiri), Mebude, (Dk. 82 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 82 Pierrot)



Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Dk. 56 Dijksteel), Smolcic, Haidara (Dk. 56 Keita), Linetty, Show (Dk. 83 Boende), Agyei, Rivas (Dk. 83 Muharrem Cinan), Churlinov, Petkovic (Dk. 69 Serdar Dursun)



Goller: Dk.13 Mihaila, Dk. 57 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 48 Haidara, Dk. 54 Balogh, Dk. 62 Churlinov (Kocaelispor), Dk. 90+4 Augusto (Çaykur Rizespor)



