20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
0-042'
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
0-021'
20 Şubat
Sassuolo-Verona
0-036'
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-036'
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-059'
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Çaykur Rizespor, altı maçlık hasretini bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 20 Şubat 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 22:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor, altı maçlık hasretini bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Valentin Mihaila ile 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.

Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor, bu galibiyetin ardından 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 24'e yükseltti. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)


8. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahasının sağ çaprazından Olawoyin'in gönderdiği pasla topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı önledi.

13. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında Mebude'nin pasıyla topla buluşan Mihaila, penaltı noktasında gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

36. dakikada Kocaelispor atağında Churlinov, Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, savunmadan seken top kornere çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


50. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın içeriye gönderdiği pasta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.

57. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazından Laçi'nin gönderdiği topla buluşan Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'nin solundan filelerle buluştu: 2-0

70. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rivas'ın gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi 

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 88 Mocsi), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin (Dk. 88 Buljubasic) Mihaila (Dk. 71 Zeqiri), Mebude, (Dk. 82 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 82 Pierrot)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Dk. 56 Dijksteel), Smolcic, Haidara (Dk. 56 Keita), Linetty, Show (Dk. 83 Boende), Agyei, Rivas (Dk. 83 Muharrem Cinan), Churlinov, Petkovic (Dk. 69 Serdar Dursun)

Goller: Dk.13 Mihaila, Dk. 57 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Haidara, Dk. 54 Balogh, Dk. 62 Churlinov (Kocaelispor), Dk. 90+4 Augusto (Çaykur Rizespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.