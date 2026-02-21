21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
0-0DA
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-145'
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Nahit Eren: ''Yolun sonunda şampiyon olacağız''

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Şubat 2026 13:56 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nahit Eren: ''Yolun sonunda şampiyon olacağız''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekibinin başkanı Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir yarış içinde olduklarını belirterek, zaman zaman puan kayıplarının yaşanabileceğini söyledi.

''YOLUN SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Takıma ve taraftarlara güvendiğini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Özellikle Sakaryaspor maçıyla başlayan, taraftarlarımıza yönelik uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar ile hakem hataları, son Sarıyer maçıyla birlikte Amedspor'a yönelik kaygı verici bir tablo ortaya koymuştur."

HAKEMLER HAKKINDA SERT AÇIKLAMA

Hakemlerle ilgili bugüne kadar değerlendirme yapmadığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Sarıyer maçında, spor kamuoyunun ve deneyimli hakemlerin de ifade ettiği üzere gol olmayan bir pozisyonda futbolcumuza ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi, kasıtlı ve organize bir durum ihtimalini düşündürmektedir. Biz sahada kendi futbolumuzu oynamak zorundayız. Performansımızın da tatmin edici olmadığının farkındayız. Kötü oynadığınız maçlarda puan alabilirsiniz ancak hakem hataları ya da kasıtlı kararlar devreye girerse Amedspor buna sessiz kalmayacaktır."

Yaşanan olumsuzluklara ilişkin gerekli başvuruları yaptıklarını bildiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amedspor Yönetim Kurulu olarak tüm başvuruları, suç duyurularını ve hukuk müşavirliklerine yapılan müracaatları gecikmeksizin gerçekleştirdik. Şampiyonluk hedefiyle yola çıktık ancak son dönemde kaybettiğimiz puanlar nedeniyle taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan eleştiriler aldık. Şimdi kenetlenme zamanı. Önümüzde 12 maç var, bunun 6'sını iç sahada oynayacağız. Kadromuzun niteliği ve genişliği bu maçlardan istediğimiz sonuçları almaya uygundur ancak bunun için panik ortamından uzaklaşmalı, futbolcularımıza ve teknik ekibimize güvenmeli ve sezon sonuna kadar bu mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz."

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 6 11 28 33 24
13 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 23 4 7 12 18 35 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.