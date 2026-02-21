Ampute Futbol Dünya Kupası el değiştirdi

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği, Kosta Rika'dan Meksika'ya geçti.



Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) açıklamasına göre daha önce Liberya şehrinde yapılacağı duyurulan turnuva, Kosta Rika'nın ev sahipliğinden çekilmesi nedeniyle Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek.



24 takımın mücadele edeceği organizasyonun gerçekleşeceği tarihler de 31 Temmuz-9 Ağustos'tan 13-22 Kasım'a alındı.



Dünya Kupası, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Finalde Angola'yı 4-1 yenen Türkiye, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.



