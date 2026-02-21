21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Judo milli takımız gözünü zirveye dikti

Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor

calendar 21 Şubat 2026 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Judo milli takımız gözünü zirveye dikti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda birinci olmayı hedefliyor.

Milli takım, 7-8 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası için Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Türkiye'nin farklı illerinden 15-17 yaş grubundaki sporcuları bünyesinde barından milli takım, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda önceki yıllardan daha büyük başarı elde etmeyi istediklerini söyledi.

"Ülkemize yeni başarılar getireceğiz"

Mustafa Kalaycı, milli takımda başarılı sporcuların yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon TOHM'da milli takım kampı yapmaktayız. Türkiye şampiyonasında ilk 3'e giren milli sporcularımıza burada günde 2 antrenman yaptırıp performanslarını artırıyoruz. Antalya'da yapılacak Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz. Geçen sene bu kategoride birçok madalyaya sahip olduk. Dokuz sporcumuz Avrupa, EYOF ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırdı. Bu yıl da bu hedefi geçmek istiyoruz. İnşallah daha fazla madalyayla beraber ülkemize yeni başarılar getireceğiz."

TOHM'da sporcuların çok kaliteli bir ortamda çalıştığını dile getiren Kalaycı, "Dört antrenörle beraber antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Buradaki sporcuların hepsiyle Avrupa Kupası'nda yarışacağız. Avrupa Kupası'nda ülkemizi en iyi temsil ederek yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda yer alacağız." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Kalaycı, başarılarına yenilerini eklemek istediklerini ifade ederek, "Hepsinin farklı kategorilerde, farklı hedefleri var. Hepsinin tek gayesi ülkemize olimpiyatlarda madalya kazandırmak." dedi.

Milli sporculardan 17 yaşındaki Livanur Kayır ise antrenmanlarının verimli şekilde sürdüğünü söyledi.

Başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini aktaran Livanur, "Milli takım antrenörlerimizin bizi çalıştırmasıyla inşallah orada şampiyonluk elde etmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.