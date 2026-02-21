21 Şubat
Romanya'da Lucescu krizi sona erdi!

Romanya Futbol Federasyonu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Mircea Lucescu'nun görevine devam ettiğini duyurdu.

Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili yaşanan süreç sona erdi.

Yaşadığı rahatsızlığın ardından hastanede tedavi gören Lucescu'nun görevinden ayrılabileceği gündeme gelmişti. Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik adamın görevinin başında olduğunu duyurdu.

MIRCEA LUCESCU'DAN AÇIKLAMA

Mircea Lucescu, göreve devam edeceğinin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Bugünden itibaren tek önemli şey, takımın play-off maçlarına hazırlığı. Yardımcılarım ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süre boyunca birlikte en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve bu maçlarda çok iyi hazırlanacaklarına eminim. Yetenekliler ve Rumen halkını mutlu etmek istiyorlar." dedi.

Sözlerine devam eden Lucescu, "Birlikte elemeyi başarabileceğimize eminim. Şimdi, tüm Romanya futbolu için çok önemli olan bu maçlara hazırlanmamızı sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." dedi.

RAKİBİMİZ ROMANYA

A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda Romanya ile play-off'ta karşılaşacak.

Türkiye ile Romanya, 26 Mart'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 20:00'de başlayacak. Bu maçın galibi, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibiyle finalde karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.