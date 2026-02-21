Kocaeli'nin ev sahipliğindeki şampiyona başladı

Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 52 ilden 376 erkek, 317 kadın sporcu mücadele ediyor.
Büyükler kategorisinde ilk kez 5 minder üzerinde yapılan şampiyona, 22 Şubat'ta tamamlanacak.
