Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit deplasmanında!

Vodafone Sultanlar Ligi 23. hafta maçında Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.
21 Şubat Cumartesi günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV Youtube'dan canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, Sultanlar Ligi'nde 22. hafta maçında Göztepe ile oynadığı karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
21 Şubat Cumartesi günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV Youtube'dan canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, Sultanlar Ligi'nde 22. hafta maçında Göztepe ile oynadığı karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.