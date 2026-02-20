20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
0-042'
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
0-021'
20 Şubat
Sassuolo-Verona
0-036'
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-036'
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-059'
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Sakaryaspor'da bir dönem daha bitti

Sakaryaspor teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

20 Şubat 2026 22:20
Sakaryaspor'da bir dönem daha bitti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Devre arasında teknik direktörlüğe getirilen Kutlu ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet 2 beraberlik yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
