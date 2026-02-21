Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybetti.



Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnan, Çaykur Rizespor'un zor bir deplasman ve iyi oyuncuları olan bir takım olduğunu, hazırlıklarını bu yönde yaptıklarını söyledi.



''ÇOK FAZLA BİREYSEL HATA YAPTIK''

Çaykur Rizespor'un güçlü taraflarını, zaaflarını çalıştıklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:



"Rizespor gerçekten geçişlerde güçlü bir takım ve kenarlardan geldiklerinde oldukça etkili bir takım. Ona göre bir kadro sürdük sahaya. Aslında kafamızdaki plan tuttu derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı. Çok basit top kayıpları yaptık ve o çalışmış olduğumuz yerden, geçişten, yapmış olduğumuz bir top kaybıyla da gol yedik. Oyunu tekrar lehimize çevirdik. Oyun bizde, pozisyonlar ürettik. Golü atabilecek pozisyonlar da bulduk. Ancak golü bulamayınca ikinci yarı yan toptan yemiş olduğumuz bir gol ve sonrasında istemediğimiz bir sonuç oldu. Bu yüzden de üzgünüz."



''SAKAYLIK RİSKİ OLAN FUTBOLCULAR VAR''



İnan, takımın genelinde bir yorgunluk olduğunu belirterek, "Bunu hissediyorduk zaten. Bu yüzden de birkaç değişiklik yapmak da istedik. Sakatlık riski olan oyuncular vardı. Tabii lig çok uzun ve zor bir maraton. Dediğim gibi oyuncuları doğru kullanmak var bu işin içinde. Onlardan en üst verimi almak için çabalıyoruz. Bazı maçlarda bunu veremiyorlar. Bugünkü maçta biraz onlardan biriydi. Oyun üstünlüğü bizdeydi ama üretmekte ve bu tür böyle mağlup duruma düştükten sonra da maçı çevirmekte zaten zorlanan bir takımız. Bugün de bir yenisini daha yaşadık." diye konuştu.



