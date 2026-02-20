MotoGP'de yenilik; 2027 sezonu için Adelaide cadde pisti!

Güney Avustralya Hükümeti ve MotoGP, Perşembe günü yaptıkları sunumla yeni cadde pisti projesini tanıttı. Buna göre Adelaide, 2027 yılından itibaren Avustralya Grand Prix'sine Phillip Island Grand Prix Pisti yerine ev sahipliği yapacak.





Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas, MotoGP Sportif Direktörü Carlos Ezpeleta ve şirketin Liberty Media tarafından satın alınmasının ardından yönetime gelen üst düzey isimlerin katılımıyla Adelaide'de bir etkinlik gerçekleşti. Bu duyuru, Tasman Denizi kıyısındaki ikonik Phillip Island'da Ekim ayı ortasında yapılacak olan bu yılki Avustralya Grand Prix'sinin, bu pistteki son yarış olacağının kesinleşmesinden sadece bir gün sonra geldi.





Böylece 2027'den itibaren Adelaide şehri, bir büyük uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. 1985'ten 1995'e kadar on yılı aşkın bir süre Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yaptığı noktaya, bu kez motosiklet yarışlarıyla geri dönecek. Kasım 2027'deki açılış yarışı için 20 aylık bir hazırlık süreci başlayacak.



MOTOGP TARİHİNDEKİ İLK CADDE PİST





Önerilen yeni pist düzeni 4,195 kilometre uzunluğunda olup 18 virajdan oluşuyor. Bu teknik yapıda MotoGP prototiplerinin yaklaşık 340 km/s gibi yüksek hızlara ulaşması öngörülüyor. Şehir merkezinin güneydoğusunda yer alan ve Victoria Park boyunca uzanan Adelaide pisti, MotoGP takviminde tamamen kentsel bir alanda kurulan ilk cadde pisti olma özelliğini taşıyacak.





Pek çok yorumcu ise cadde pistin, Sürücüler için büyük risk taşıdığını belirtiyor. Cadde pist olmasından dolayı çakıl havuzu veya kaçış alanlarının az oluşu, olası bir kazanın ardından sürücülerin duvara veya lastik bariyerlere çarpmasına neden olabilir. MotoGP yönetimi, bu konuda pistin tekrar revize edileceğini ve güvenlik önlemlerinin alınacağını açıkladı.





130 MİLYON EURO'LUK ETKİ



Güney Avustralya Başbakanı Malinauskas, MotoGP'nin bölge için yıllık yaklaşık 130 milyon Euro ekonomik etki yaratacağını tahmin ettiklerini belirterek; bunun sadece bir spor etkinliği değil, istihdamı destekleyen ve Güney Avustralya'yı küresel sahnede konumlandıran bir adım olduğunu vurguladı.



"GÜVENLİK MUTLAK ÖNCELİĞİMİZ"





MotoGP Sportif Direktörü Carlos Ezpeleta ise Adelaide'in dünya çapındaki etkinlik itibarından övgüyle bahsederek, "Şehrin kalbinde bu amaca yönelik bir pist geliştirmek sporumuz için benzersiz bir durum. Başından beri güvenliği mutlak öncelik olarak belirledik; pistin her unsuru modern MotoGP'nin en yüksek standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı," dedi.



