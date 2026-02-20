20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Talisca'dan Nottingham maçı sonrası paylaşım: "Unutmalıyız"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, Nottingham Forest maçı hakkında açıklama yaptı.

calendar 20 Şubat 2026 18:08 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 18:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Talisca'dan Nottingham maçı sonrası paylaşım: 'Unutmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off mücadelesinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de tur şansını süprize bıraktı.

Konuyla ilgili golcü futbolcu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"UNUTULMASI GEREKEN BİR KARŞILAŞMA"

Taraftarın ve takımın tekrar birlik olması gerektiğini belirten Sambacı, şu ifadelere yer verdi;

"Dünkü maç, hem takım hem de bireysel olarak ortaya koyduğumuz sezon performansı düşünüldüğünde unutulması gereken bir karşılaşma. Her zaman galibiyetler, harika goller ve mutluluk anları olmuyor. Dün olduğu gibi zor anlar da var ve bu hem hayatın hem de futbolun bir parçası. Odaklanmaya devam ediyoruz çünkü pazartesi yeniden gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak. Haydi Fenerbahçe. Hep birlikte."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
