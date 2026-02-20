20 Şubat
LaMelo, geçirdiği kaza üzerine: "Hayattayım ve şükrediyorum"

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Charlotte şehir merkezinde karıştığı trafik kazasının ardından ilk kez konuştu.

Houston Rockets'a 105-101 kaybettikleri maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ball,
"Talihsiz bir durumdu ama herkes iyi. Bu da bir nimet. Tanrı büyük," dedi.

Ball'un çarşamba öğleden sonra kamuflaj desenli Hummer aracıyla bir kavşaktan geçerken başka bir araçla çarpıştığı belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hornets kapüşonlu sweatshirt'ü giyen Ball'un araçtan inerek siyah bir Lamborghini'ye bindiği ve olay yerinden ayrıldığı görüldü. Daha sonra takım arkadaşı Brandon Miller ile Hornets güvenlik ekibinden bir görevlinin kendisini aldığı ortaya çıktı.

The Charlotte Observer'dan Roderick Boone'un haberine göre Ball, polis eşliğinde olay yerinden ayrılmasına izin verilen isim oldu.

Yetkililer olayla ilgili resmi bir polis raporu paylaşmazken, kazada bir kişinin hayati tehlike taşımayan yaralanma nedeniyle tıbbi müdahale gördüğü bildirildi.

Ball son olarak,
"Onun araçtan çıktığını gördüm… Ben hayattayım ve şükrediyorum kardeşim. Tanrı büyük," ifadelerini kullandıktan sonra basın odasından ayrıldı.

