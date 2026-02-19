Real Madrid'e 2. Bellingham transferi!

Dünya devlerinden Real Madrid, geleceğini sağlama almak için çalışmalarını sürdürüyor.



ESPN'in haberine göre eflatun-beyazlılar, Bellingham'a benzerliği ile dikkat çeken Owen Mira'yı La Fabrica'ya kazandırmak istiyor.



1.92'lik dev forvet, şuanda Granada B takım formasını terletmesine rağmen bir çok Avrupa devinin de dikkatini çekmiş durumda.



GENÇLİK AŞILARI SÜRÜYOR!



Real Madrid, Owen Mira'nın dışında; Atletıco Madrid altyapısının 18 yaşında ki yıldız adayı Aimar Garcia ile her konuda anlaşmaya vardı.



18 yaşında ki stoper şu anda Atletico C forması giyiyor.