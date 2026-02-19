19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-01'
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
0-00'
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
0-02'
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
0-00'
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
0-02'
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-01'
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
0-02'
19 Şubat
Brann-Bologna
0-01'
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-045'

Real Madrid'e 2. Bellingham transferi!

Real Madrid, Granada forması giyen 16 yaşındaki Owen Mira'nın transferi için düğmeye bastı.

calendar 19 Şubat 2026 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'e 2. Bellingham transferi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya devlerinden Real Madrid, geleceğini sağlama almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ESPN'in haberine göre eflatun-beyazlılar, Bellingham'a benzerliği ile dikkat çeken Owen Mira'yı La Fabrica'ya kazandırmak istiyor.

1.92'lik dev forvet, şuanda Granada B takım formasını terletmesine rağmen bir çok Avrupa devinin de dikkatini çekmiş durumda.

GENÇLİK AŞILARI SÜRÜYOR!

Real Madrid, Owen Mira'nın dışında; Atletıco Madrid altyapısının 18 yaşında ki yıldız adayı Aimar Garcia ile her konuda anlaşmaya vardı.

18 yaşında ki stoper şu anda Atletico C forması giyiyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
