19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-02'
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
0-01'
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
0-03'
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
0-02'
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
0-03'
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-02'
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
0-04'
19 Şubat
Brann-Bologna
0-02'
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-0DA

Archie Brown, Nottingham Forest maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Nottingham Forest maçı öncesi konuştu.

calendar 19 Şubat 2026 19:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 20:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Archie Brown, Nottingham Forest maçı öncesi konuştu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
 
Maç öncesi sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown açıklamalarda bulundu.
 
Sakatlık dönüşü sonrası hazır olduğunu dile getiren Brown, "Heyecanlıyım. Kariyerimdeki en uzun sakatlık oldu. Takımıma geri döndüğüm için, yardım edebileceğim için çok mutluyum. Bu maç için heyecanlıyım. Kadıköy'de olmak, bu atmosferi hissetmek çok güzel. Hem ben hem takım arkadaşlarım hazırız." dedi.
 
Avrupa'ya ve lige adım adım baktıklarını söyleyen Brown, "Bizler maç maç bakıyoruz. Avrupa'da ve ligdeki her maç çok zor. Önümüzdeki odağımız bu maç. Ardından lig maçı var. Maç maç bakacağız. Hırslıyız. Beklentileri biliyoruz. Yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
