Dusan Vlahovic'ten Barcelona kararı!

Yenilenen Camp Nou'da başlayacak yeni dönemin lideri, Serie A'nın en etkili golcülerinden biri olabilir.

Tuttosport'ta yer alan haberlere göre Juventus forveti Dusan Vlahovic, yaz transfer döneminde önceliğinin Barcelona olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Sırp yıldızın adı, Robert Lewandowski sonrası dönemin en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

Torino'daki sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, 26 yaşındaki golcüyü Avrupa'nın en dikkat çeken serbest kalma potansiyeline sahip oyuncularından biri haline getirdi.

Mevcut kontratının sona ermesine yaklaşması, bonservis bedeli gerektirmemesi açısından Barcelona için önemli bir fırsat yaratıyor.

BARÇA'DA HALEF ARAYIŞI

Barcelona'da sportif yapılanmanın başındaki Deco, kulübün golcü geleneğini sürdürecek bir isim bulmakla görevli. Ancak Katalan ekibinin maaş bütçesi ve finansal dengeleri, yüksek profilli bir transferde belirleyici unsur olacak.

Yönetim kurulunun öncelikli hedeflerinden birinin Julian Alvarez olduğu biliniyor. Ancak Arjantinli yıldız için ödenmesi muhtemel bonservis bedeli transferi zorlaştırıyor. Bu tablo, serbest oyuncu statüsü nedeniyle Vlahovic'i daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Vlahovic klasik bir 9 numara profiline sahip olsa da, Barcelona yönetimi hücum hattında daha hareketli ve çok yönlü bir yapı kurma fikrini de değerlendiriyor. Buna rağmen Sırp golcünün fiziksel gücü ve ceza sahası etkinliği, Lewandowski sonrası geçiş sürecinde güvenli bir tercih olarak görülüyor.

"ÖNCE BARÇA" POLİTİKASI

Haberlere göre Vlahovic, menajerlerine diğer kulüplerle temas kurmadan önce Barcelona ile görüşme talimatı verdi.

Bu tavır, oyuncunun La Liga'da forma giymeye kararlı olduğunu gösteriyor. İngiltere'den ve Premier Lig ekiplerinden ilgi bulunsa da Sırp forvet için öncelik Katalan devi.

Barcelona'dan beklediği adımı alamazsa ise Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerine açık olacak. Ayrıca Avrupa'nın farklı liglerinden gelecek teklifleri de değerlendirebilir.

KRİTİK HAFTALAR

Mart ayı yaklaşırken hem oyuncu hem de kulüp için kritik bir süreç başlıyor. Juventus ile sözleşme ya uzatılacak ya da Vlahovic serbest kalma yoluna girecek. Barcelona ise yaz dönemine kadar bekleyerek ana hedefi konusunda net karar vermeyi planlıyor.

Ancak bu strateji risk barındırıyor. Katalanlar geç kalırsa, daha hızlı hareket eden rakip kulüpler Sırp golcüyü kadrosuna katabilir. Öte yandan erken bir hamle, Alvarez gibi alternatif hedefler için finansal esnekliği azaltabilir.

Transfer satrancında taşlar yerinden oynamaya başladı. Vlahovic'in "önce Barça" mesajı ise yazın en sıcak dosyalarından birinin şimdiden şekillenmesine neden oldu.