19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Dusan Vlahovic'ten Barcelona kararı!

Juventus ile sözleşme uzatma görüşmeleri tıkanan Sırp golcü, yaz transfer döneminde önceliğini Barcelona'ya verdi.

Yenilenen Camp Nou'da başlayacak yeni dönemin lideri, Serie A'nın en etkili golcülerinden biri olabilir.
 
Tuttosport'ta yer alan haberlere göre Juventus forveti Dusan Vlahovic, yaz transfer döneminde önceliğinin Barcelona olduğunu net şekilde ortaya koydu.
 
Sırp yıldızın adı, Robert Lewandowski sonrası dönemin en güçlü adayları arasında gösteriliyor.
 
Torino'daki sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, 26 yaşındaki golcüyü Avrupa'nın en dikkat çeken serbest kalma potansiyeline sahip oyuncularından biri haline getirdi.
 
Mevcut kontratının sona ermesine yaklaşması, bonservis bedeli gerektirmemesi açısından Barcelona için önemli bir fırsat yaratıyor.
 
BARÇA'DA HALEF ARAYIŞI
 
Barcelona'da sportif yapılanmanın başındaki Deco, kulübün golcü geleneğini sürdürecek bir isim bulmakla görevli. Ancak Katalan ekibinin maaş bütçesi ve finansal dengeleri, yüksek profilli bir transferde belirleyici unsur olacak.
 
Yönetim kurulunun öncelikli hedeflerinden birinin Julian Alvarez olduğu biliniyor. Ancak Arjantinli yıldız için ödenmesi muhtemel bonservis bedeli transferi zorlaştırıyor. Bu tablo, serbest oyuncu statüsü nedeniyle Vlahovic'i daha cazip bir seçenek haline getiriyor.
 
Vlahovic klasik bir 9 numara profiline sahip olsa da, Barcelona yönetimi hücum hattında daha hareketli ve çok yönlü bir yapı kurma fikrini de değerlendiriyor. Buna rağmen Sırp golcünün fiziksel gücü ve ceza sahası etkinliği, Lewandowski sonrası geçiş sürecinde güvenli bir tercih olarak görülüyor.
 
"ÖNCE BARÇA" POLİTİKASI
 
Haberlere göre Vlahovic, menajerlerine diğer kulüplerle temas kurmadan önce Barcelona ile görüşme talimatı verdi.
 
Bu tavır, oyuncunun La Liga'da forma giymeye kararlı olduğunu gösteriyor. İngiltere'den ve Premier Lig ekiplerinden ilgi bulunsa da Sırp forvet için öncelik Katalan devi.
 
Barcelona'dan beklediği adımı alamazsa ise Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerine açık olacak. Ayrıca Avrupa'nın farklı liglerinden gelecek teklifleri de değerlendirebilir.
 
KRİTİK HAFTALAR
 
Mart ayı yaklaşırken hem oyuncu hem de kulüp için kritik bir süreç başlıyor. Juventus ile sözleşme ya uzatılacak ya da Vlahovic serbest kalma yoluna girecek. Barcelona ise yaz dönemine kadar bekleyerek ana hedefi konusunda net karar vermeyi planlıyor.
 
Ancak bu strateji risk barındırıyor. Katalanlar geç kalırsa, daha hızlı hareket eden rakip kulüpler Sırp golcüyü kadrosuna katabilir. Öte yandan erken bir hamle, Alvarez gibi alternatif hedefler için finansal esnekliği azaltabilir.
 
Transfer satrancında taşlar yerinden oynamaya başladı. Vlahovic'in "önce Barça" mesajı ise yazın en sıcak dosyalarından birinin şimdiden şekillenmesine neden oldu.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
