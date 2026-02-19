Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti.
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler 3-0 mağlup oldu.
Mücadelenin 21. dakikasında Nottingham Forest, Murillo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 43. dakikada Igor Jesus ile farkı 2'ye çıkardı.
Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken 50. dakikada Morgan Gibbs-White, Nottingham'ın 3. golünü attı ve fark 3'e yükseldi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, sahasında 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.
PEREIRA, KADIKÖY'DE İLK MAÇINDA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Sean Dyche ile yolların ayrılmasının ardından Nottingham Forest'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE'DEN BU SEZON BİR İLK
Fenerbahçe, bu sezon sahasında ilk kez kalesinde 3 gol gördü.
Bu sezon toplamda 5 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, söz konusu maçların 4'ünü Avrupa'da, 1'ini ise Türkiye Kupası'nda yaşadı.
Bu müsabakaların 3'ünü deplasmanda kaybeden Fenerbahçe, evinde ise İngiltere'den Aston Villa ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı mağlup olmuştu.
Resmi tüm müsabakalarda bu sezon evinde rakiplerine 2 golden fazla izin vermeyen sarı-lacivertliler, Nottingham Forest karşısında ise kalesinde 3 gol birden görerek mağlup oldu.
UEL'DE EVİNDE İNGİLİZLERE GOL ATAMADI
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2 maçta gol bulamadı.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Nice, Stuttgart ve Ferencvaros ağlarını sarsarken, Aston Villa ve Nottingham Forest'e karşı gol üretemedi.
NOTTINGHAM FOREST ETKİLİ GELDİ
Mücadelenin 5. dakikasında Nottingham Forest, orta sahada pas yaparak Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Oluşan karambolde Sarı-Lacivertliler topu kaleye gelmeden uzaklaştırdı.
SKRINIAR KART GÖRDÜ
Maçın 9. dakikasında Nottingham Forest'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Hudson Odoi ceza sahasına girmek isterken Milan Skriniar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu ve Skriniar'a sarı kart gösterdi.
MURILLO ATTI, NOTTINGHAM ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 21. dakikasında Nottingham Forest öne geçti. Topu alan Murillo orta sahadan ceza sahası çizgisine kadar topu sürdü ve tam yayın üzerinden vurduğu şut top ağlara gitti. 0-1.
Mücadelede dakikalar 26'yı gösterirken Fenerbahçe'de Milan Skriniar, 26. dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ, TEDESCO SARI KART GÖRDÜ
Müsabakanın 40. dakikasında Fenerbahçe, Anderson Talisca ile rakip kaleyi yokladı. Brezilyalı yıldızın şutu sonrası topun Nottingham Forest savunmacısının eline çarptığına dair itirazlar oldu. Fenerbahçe'nin penaltı beklentisinin ardından maçın hakemi Sandro Scharer, VAR hakemi Lukas Fahndrich ile görüştü. VAR incelemesinin ardından hakem Scharer, oyunu devam ettirdi. Domenico Tedesco, itirazlarının ardından sarı kart gördü.
Maçın 43. dakikada Nottingham Forest, farkı 2'ye çıkardı. Kornerden gelen topta Igor Jesus topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Jesus arka bölümde boş kaldı ve pozisyonu tamamladı.
Mücadelenin 46. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün savunmadan gönderdiği uzun topla savunma arkasına sarkan Sidiki Cherif, ceza sahasının sağ çaprazında yerden seken topa sağ ayağının üstüyle sert vurdu. Kaleci Ortega, üzerine gelen topu kornere çeldi.
Nottingham Forest'ın gelişen atağında Gibbs-White, karşı karşıya pozisyonda golü attı. Igor Jesus'un topla buluştuğu an ile alakalı olarak potansiyel ofsayt incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede Igor Jesus'un ofsaytta olmadığı tespit edildi ve hakem santranın yapılmasını istedi
Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Hollandalı futbolcu, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
ÇAĞLAR SARI KART GÖRDÜ
Müsabakanın 79. dakikasında Çağlar Söyüncü, ceza sahası sol tarafında rakibini düşürmesi sonrasında sarı kart gördü.
ASENSIO'NUN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA
Karşılaşmanın 88. dakikasında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marco Asensio şutunu attı ve top az farkla dışarı çıktı.
FRED DE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Fred, serbest vuruşu hızlıca kullanmak için rakibini iterek düşürünce sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.
TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
NOTTINGHAM FOREST ETKİLİ GELDİ
Mücadelenin 5. dakikasında Nottingham Forest, orta sahada pas yaparak Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Oluşan karambolde Sarı-Lacivertliler topu kaleye gelmeden uzaklaştırdı.
SKRINIAR KART GÖRDÜ
Maçın 9. dakikasında Nottingham Forest'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Hudson Odoi ceza sahasına girmek isterken Milan Skriniar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu ve Skriniar'a sarı kart gösterdi.
MURILLO ATTI, NOTTINGHAM ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 21. dakikasında Nottingham Forest öne geçti. Topu alan Murillo orta sahadan ceza sahası çizgisine kadar topu sürdü ve tam yayın üzerinden vurduğu şut top ağlara gitti. 0-1.
SKRINIAR SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
Mücadelede dakikalar 26'yı gösterirken Fenerbahçe'de Milan Skriniar, 26. dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ, TEDESCO SARI KART GÖRDÜ
Müsabakanın 40. dakikasında Fenerbahçe, Anderson Talisca ile rakip kaleyi yokladı. Brezilyalı yıldızın şutu sonrası topun Nottingham Forest savunmacısının eline çarptığına dair itirazlar oldu. Fenerbahçe'nin penaltı beklentisinin ardından maçın hakemi Sandro Scharer, VAR hakemi Lukas Fahndrich ile görüştü. VAR incelemesinin ardından hakem Scharer, oyunu devam ettirdi. Domenico Tedesco, itirazlarının ardından sarı kart gördü.
NOTTINGHAM FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 43. dakikada Nottingham Forest, farkı 2'ye çıkardı. Kornerden gelen topta Igor Jesus topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Jesus arka bölümde boş kaldı ve pozisyonu tamamladı.
CHERIF GOLE YAKLAŞTI
Mücadelenin 46. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün savunmadan gönderdiği uzun topla savunma arkasına sarkan Sidiki Cherif, ceza sahasının sağ çaprazında yerden seken topa sağ ayağının üstüyle sert vurdu. Kaleci Ortega, üzerine gelen topu kornere çeldi.
FARK 3'E ÇIKTI
Nottingham Forest'ın gelişen atağında Gibbs-White, karşı karşıya pozisyonda golü attı. Igor Jesus'un topla buluştuğu an ile alakalı olarak potansiyel ofsayt incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede Igor Jesus'un ofsaytta olmadığı tespit edildi ve hakem santranın yapılmasını istedi
OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Hollandalı futbolcu, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
ÇAĞLAR SARI KART GÖRDÜ
Müsabakanın 79. dakikasında Çağlar Söyüncü, ceza sahası sol tarafında rakibini düşürmesi sonrasında sarı kart gördü.
ASENSIO'NUN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA
Karşılaşmanın 88. dakikasında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marco Asensio şutunu attı ve top az farkla dışarı çıktı.
FRED DE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Fred, serbest vuruşu hızlıca kullanmak için rakibini iterek düşürünce sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.
TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği İsmail Yüksek'i yedek soyundurdu.
Genç çalıştırıcı, İsmail'in yerine ise ilk 11'de yeni transfer Sidiki Cherif'i değerlendirdi.
Nottingham Forest karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta sahada Matte Guendouzi ile N'Golo Kante'yi görevlendiren 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
CHERIF İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif, ilk kez ilk 11'de süre aldı.
Genç golcü, sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de ise Nottingham Forest karşısında görev aldı.
ARCHIE BROWN 66 GÜN SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, 66 gün sonra kadroya dahil edildi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç oyuncu, söz konusu süreçte 11 resmi maçı kaçırdı.
Son olarak ligde 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Konyaspor maçında forma giyen Archie Brown, sakatlığı nedeniyle ligde 6, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere 11 maçta takımını yalnız bırakmıştı.
Nottingham Forest maçıyla yeniden formasına kavuşan Archie Brown, maça yedek kulübesinde başladı.
TEK EKSİK
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında maça tek eksikle çıktı.
Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki ödem nedeniyle operasyon geçiren Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.
3 YENİ TRANSFER AVRUPA'DA İLK KEZ
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 oyuncusu, sarı-lacivertli formayla ilk Avrupa maçlarına çıktı.
Fenerbahçe'de yeni transferler Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, maça ilk 11'de başladı.
BAKAN BAK VE HACIOSMANOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yerinde izledi.
Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu'nu, sarı-lacivertli kulüp adına başkan vekili Murat Salar, genel sekreter Orhan Demirel ve yönetici Taner Sönmezer karşıladı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Müsabaka öncesinde oyuncularını da tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.
İNGİLİZLER, TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Nottengham Forest taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
İngilizler, kendileri için ayrılan 2 bin 250 kişilik misafir tribününü tamamen doldurdu.
Geçmiş sezonlarda iki defa Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, bu kez Nottengham Forest'ın başında kulübede yer aldı.
ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA
Fenerbahçe'de zorlu mücadelede altyapıdan 2 isim kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ile forvet Alaettin Ekici kadroda yer aldı.
Her iki futbolcu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Asensio geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
21. dakikada Nottingham Forest öne geçti. Orta sahada topu kapan Murillo, Anderson'la paslaşıp ceza yayı önüne geldi. Oosterwolde'den sıyrılan bu futbolcunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak Ederson'un solundan köşeye gitti: 0-1.
28. dakikada Nottingham Forest etkili geldi. Odoi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hutchinson, terk kanatan ceza sahasına giren Gibbs-White'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi.
38. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Anderson'un şutunda Williams'a çarpan top Igor Jesus'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
43. dakikada İngiliz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Anderson ön direğe ortaladı. Igor Jesus, Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı Nottingham Forest'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Cherif, sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ortega topu kornere çeldi.
50. dakikada soldan ceza sahasına giren Hudson-Odoi, penaltı noktası üzerindeki Gibbs-White'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda Ederson topu iki hamlede kontrol etti.
50. dakikada Nottingham Forest farkı 3'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Igor Jesus ceza sahasına girer girmez, kendisiyle birlikte ceza alanına giren Gibbs-White'a pasını verdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, Ederson'un bacaklarının arasından filelere gitti: 0-3.
69. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerindeki Asensio'ya ortaladı. Bu futbolcunun topukla yaptığı vuruşta kaleci Ortega topu kontrol etti.
70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Ndoye kullandı. Bu futbolcunun ortasında Ederson'un sektirdiği topu önünde bulan Hudson-Odoi sert vurdu, Ederson parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
84. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında meşin yuvarlak Dominguez'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
90 artı 2. dakikada Williams'ın ceza sahası dışından sert şutunu, Ederson son anda direk dibinden kornere çeldi.
Nottingham Forest, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Chobani
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar (Dk. 26 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Mert Müldür (Dk. 46 Levent Mercan), Guendouzi, Kante (Dk. 76 Fred), Asensio, Talisca (Dk. 61 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Nene), Cherif
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson (Dk. 67 Dominguez), Sangare, Hudson-Odoi (Dk. 83 McAtee), Gibbs-White (Dk. 67 Yates), Hutchinson (Dk. 61 Ndoye), Igor Jesus (Dk. 61 Lucca)
Goller: Dk. 21 Murillo, Dk. 43 Igor Jesus, Dk. 50 Gibbs-White (Nottingham Forest)
Sarı kartlar: Dk. 9 Skriniar, Dk. 41 Domenico Tedesco (Teknik direktör), Dk. 69 Oosterwolde, Dk. 78 Çağlar Söyüncü, Dk. 90+1 Fred (Fenerbahçe)
