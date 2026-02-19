19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Nicolas Jackson, Bayern Münih'te sınıfta kaldı

Satın alma şartlarını karşılayamayan Nicolas Jackson'ın yaz aylarında Chelsea'ye dönmesi bekleniyor.

calendar 19 Şubat 2026 18:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolas Jackson, Bayern Münih'te sınıfta kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chelsea'den kiralanan Nicolas Jackson'ın yaz aylarında Londra'ya geri dönmesi bekleniyor.
 
Alman devi Bayern Münih'in, kiralama sözleşmesindeki satın alma yükümlülüğünü devreye sokmayacağı öğrenildi.
 
Daily Mail'in haberine göre, sözleşmede yer alan zorunlu satın alma maddesinin aktive edilmesi için Jackson'ın 40 maçta en az 45'er dakika forma giymesi gerekiyordu. Ancak 24 yaşındaki forvet, Bayern formasıyla şu ana kadar 22 maça çıktı ve yalnızca yedisinde gerekli süreyi tamamladı. Bu nedenle 56 milyon sterlinlik kalıcı transfer şartının gerçekleşmesi artık mümkün görünmüyor.
 
BAYERN'DE SINIRLI ROL
 
Bayern, sezonluk kiralama için yaklaşık 14 milyon sterlin ödemişti. Ancak oyuncunun beklentilerin altında kalan süreleri ve performansı, Alman kulübünün kalıcı transfer planlarını rafa kaldırmasına neden oldu. Jackson, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde tüm kulvarlarda beş gol kaydetti.
 
Senegalli golcünün sezonu ayrıca Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de bölündü. Turnuva sürecinde milli takım görevinde bulunması, Bayern'deki sürekliliğini etkiledi.
 
Kompany, Aralık ayında yaptığı açıklamada Jackson'ın takıma katkı sağladığını savunmuş ve Harry Kane ile yaşanan rekabet ortamına dikkat çekmişti. Ancak AFCON dönüşü sonrası Jackson, Kane'in gölgesinde kalmaya devam etti ve Aralık ortasından bu yana Bundesliga'da sadece 39 dakika süre alabildi.
 
CHELSEA'DE YENİ SAYFA MI?
 
Chelsea cephesinde ise yeni teknik direktör Liam Rosenior'un oyuncuya temiz bir sayfa açabileceği konuşuluyor. Daha önce görev yapan Enzo Maresca ile sorunlar yaşayan Jackson'ın, yaz kampında yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.
 
Rosenior'un hücum hattındaki planları netleşmiş değil. Liam Delap ve Marc Guiu gibi alternatiflerin beklenen katkıyı verememesi, Jackson'a yeni bir fırsat doğurabilir. Ayrıca Joao Pedro için güçlü bir yedek opsiyonu arayışı da sürüyor.
 
Geçtiğimiz yaz İspanya ve İtalya'dan da ilgi gören Jackson'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Chelsea yönetimi, sezon sonunda oyuncuyla masaya oturarak ya kadroda kalma ya da yeniden satış seçeneklerini değerlendirecek.
 
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Nicolas Jackson için kritik haftalar başlıyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.