Nicolas Jackson, Bayern Münih'te sınıfta kaldı

Chelsea'den kiralanan Nicolas Jackson'ın yaz aylarında Londra'ya geri dönmesi bekleniyor.

Alman devi Bayern Münih'in, kiralama sözleşmesindeki satın alma yükümlülüğünü devreye sokmayacağı öğrenildi.

Daily Mail'in haberine göre, sözleşmede yer alan zorunlu satın alma maddesinin aktive edilmesi için Jackson'ın 40 maçta en az 45'er dakika forma giymesi gerekiyordu. Ancak 24 yaşındaki forvet, Bayern formasıyla şu ana kadar 22 maça çıktı ve yalnızca yedisinde gerekli süreyi tamamladı. Bu nedenle 56 milyon sterlinlik kalıcı transfer şartının gerçekleşmesi artık mümkün görünmüyor.

BAYERN'DE SINIRLI ROL

Bayern, sezonluk kiralama için yaklaşık 14 milyon sterlin ödemişti. Ancak oyuncunun beklentilerin altında kalan süreleri ve performansı, Alman kulübünün kalıcı transfer planlarını rafa kaldırmasına neden oldu. Jackson, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde tüm kulvarlarda beş gol kaydetti.

Senegalli golcünün sezonu ayrıca Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de bölündü. Turnuva sürecinde milli takım görevinde bulunması, Bayern'deki sürekliliğini etkiledi.

Kompany, Aralık ayında yaptığı açıklamada Jackson'ın takıma katkı sağladığını savunmuş ve Harry Kane ile yaşanan rekabet ortamına dikkat çekmişti. Ancak AFCON dönüşü sonrası Jackson, Kane'in gölgesinde kalmaya devam etti ve Aralık ortasından bu yana Bundesliga'da sadece 39 dakika süre alabildi.

CHELSEA'DE YENİ SAYFA MI?

Chelsea cephesinde ise yeni teknik direktör Liam Rosenior'un oyuncuya temiz bir sayfa açabileceği konuşuluyor. Daha önce görev yapan Enzo Maresca ile sorunlar yaşayan Jackson'ın, yaz kampında yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

Rosenior'un hücum hattındaki planları netleşmiş değil. Liam Delap ve Marc Guiu gibi alternatiflerin beklenen katkıyı verememesi, Jackson'a yeni bir fırsat doğurabilir. Ayrıca Joao Pedro için güçlü bir yedek opsiyonu arayışı da sürüyor.

Geçtiğimiz yaz İspanya ve İtalya'dan da ilgi gören Jackson'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Chelsea yönetimi, sezon sonunda oyuncuyla masaya oturarak ya kadroda kalma ya da yeniden satış seçeneklerini değerlendirecek.

Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Nicolas Jackson için kritik haftalar başlıyor.