Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 23, Trendyol 1. Lig'de 27, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25, Beyaz Grup'ta 27, Nesine 3. Lig'de ise 22. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
20 Şubat Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor (Çaykur Didi)
21 Şubat Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Şubat Pazar:
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
23 Şubat Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Chobani)
- Trendyol 1. Lig
21 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
22 Şubat Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Serikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
23 Şubat Pazartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor (Diyarbakır)
- Nesine 2. Lig
- Kırmızı Grup
21 Şubat Cumartesi:
13.00 Adanaspor-Fethiyespor (Yeni Adana)
15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Güzide Gebzespor (Isparta Atatürk)
16.00 Menemen FK-Bursaspor (Menemen İlçe)
22 Şubat Pazar:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Somaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Muşspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Muş Şehir)
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Mardin 1969 Spor (Bolluca)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Kırklareli Atatürk)
- Beyaz Grup
21 Şubat Cumartesi:
15.00 Beykoz Anadoluspor-Sultan Su İnegölspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Merkür Jet Erbaaspor (Sincan 15 Temmuz Mili Birlik)
22 Şubat Pazar:
13.00 Karaman FK-Seza Çimento Elazığspor (Yeni Karaman)
13.00 Batman Petrolspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Batman)
13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)
15.00 Bucaspor 1928-Kepezspor (Aliağa Atatürk)
15.00 Muğlaspor-İskenderunspor (Muğla Atatürk)
15.00 Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana 01 FK (11 Nisan)
- Nesine 3. Lig
- 1. Grup
21 Şubat Cumartesi:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-İnegöl Kafkasspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Edirnespor (İBB 100. Yıl)
22 Şubat Pazar:
13.00 Bulvarspor-Astor Enerji Çankayaspor (Alemdağ)
15.00 Kestel Çilekspor-Yalova FK 77 (Kestel İlçe)
15.00 Çorluspor 1947-İnkılap Futbol (General Basri Saran)
15.00 Polatlı 1926 Spor-Galataspor (Polatlı İlçe)
- 2. Grup
21 Şubat Cumartesi:
13.00 12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Bingöl Şehir)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor (Faruk Çelik)
13.00 Silifke Belediyespor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor (Silifke Şehir)
22 Şubat Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Başpınar)
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Erciyes 38 Futbol (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Diyarbekirspor (Yeni Malatya)
13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984-Mdgrup Osmaniyespor (7 Aralık)
- 3. Grup
21 Şubat Cumartesi:
13.00 Fatsa Belediyespor-Pazarspor (Fatsa İlçe)
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-52 Orduspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Sebat Gençlikspor-Tokat Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Amasyapor (Yozgat Şehir)
22 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Giresunspor (Arhavi İlçe)
13.00 Orduspor 1967-Düzce Cam Düzcespor (19 Eylül)
13.00 1926 Bulancakspor-TCH Group Zonguldakspor (Bulancak İlçe)
13.00 Çayelispor-Karabük İdmanyurdu (Çayeli İlçe)
- 4. Grup
21 Şubat Cumartesi:
20.00 Altay-Tire 2021 FK (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Şubat Pazar:
14.00 Oktaş Uşakspor-Söke 1970 Spor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Nazillispor-Karşıyaka (Pamukören)
15.00 İzmir Çoruhlu FK-Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Osmangazi Üniversitesi)
15.00 Afyonspor-Alanya 1221 Futbol (Zafer)
15.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Ayvalık Hüsnü Uğural)
