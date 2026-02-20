20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda RK Celje'yi ağırlayacak

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 21 Şubat Cumartesi günü Slovenya'nın RK Celje ekibini konuk edecek.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda RK Celje'yi ağırlayacak
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği organizasyonun ilk maçında siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibine 39-34 mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
