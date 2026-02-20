Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda RK Celje'yi ağırlayacak

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 21 Şubat Cumartesi günü Slovenya'nın RK Celje ekibini konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği organizasyonun ilk maçında siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibine 39-34 mağlup oldu.
