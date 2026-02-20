20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Kış Olimpiyatları'nda 8 disiplinde madalya heyecanı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat oyunlarında, 8 disiplinde 12 madalya mücadelesi yaşanacak.

20 Şubat 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kış Olimpiyatları'nda 8 disiplinde madalya heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 21 Şubat Cumartesi günü 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.
İtalya'daki oyunların 15. gününde biatlon, bobsled, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, buz hokeyi, dağ kayağı ve sürat pateni branşlarında 12 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış, kadınlar ikili bobsled, kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik, curling erkekler final ve kadınlar üçüncülük maçları, serbest stil kayak karışık takım aerials, erkekler kayak kros, kadınlar halfpipe, buz hokeyi erkekler üçüncülük karşılaşması, dağ kayağı karışık bayrak, sürat pateni erkekler ve kadınlar toplu çıkış kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Olimpiyatlarda 21 Şubat Cumartesi günü madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.00 Kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

13.45 Serbest stil kayak karışık takım aerials (Livigno Kar Park)

15.15 Serbest stil kayak erkekler kayak kros (Livigno Kar Park)

15.30 Dağ kayağı karışık bayrak (Stelvio Kayak Merkezi)

16.05 Curling kadınlar üçüncülük maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

16.15 Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış (Anterselva Biatlon Arena)

18.40 Sürat pateni erkekler toplu çıkış (Milano Sürat Pateni Stadı)

19.15 Sürat pateni kadınlar toplu çıkış (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.05 Curling erkekler final maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

22.28 Serbest stil kayak kadınlar halfpipe (Livigno Kar Park)

22.40 Buz hokeyi erkekler üçüncülük maçı (Milano Santagiulia Arena)

23.05 Kadınlar ikili bobsled (Cortina Kayak Merkezi)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
