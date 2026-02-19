Fenerbahçe'de büyük endişe: Skriniar!

Maçın 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve maçın geri kalanına devam edemedi.

Tecrübeli savunmacının yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.



4 HAFTAYI BULABİLİR



Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti.



Slovak futbolcunun kesin durumunun, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşeceği öğrenildi.



Skriniar'ın kaçırması muhtemel maçlar;



- Kasımpaşa

- Nottingham Forest (D)

- Antalyaspor (D)

- Gaziantep FK (D) - ZTK

- Samsunspor

- Karagümrük (D)

- Gaziantep FK



BU SEZON SKRINIAR





31 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 34 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Nottingham Forest maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Škriniar, stadyumdan sekerek ayrıldı; ardından geri döndü.pic.twitter.com/hyKMXo0FTR



— Sporx (@sporx) February 19, 2026