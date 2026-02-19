Fenerbahçe'de büyük endişe: Skriniar!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Nottingham Forest'ı ağırladı.
Maçın 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve maçın geri kalanına devam edemedi.
Tecrübeli savunmacının yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
4 HAFTAYI BULABİLİR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti.
Slovak futbolcunun kesin durumunun, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşeceği öğrenildi.
Skriniar'ın kaçırması muhtemel maçlar;
- Kasımpaşa
- Nottingham Forest (D)
- Antalyaspor (D)
- Gaziantep FK (D) - ZTK
- Samsunspor
- Karagümrük (D)
- Gaziantep FK
BU SEZON SKRINIAR
Tecrübeli savunmacının yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
4 HAFTAYI BULABİLİR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti.
Slovak futbolcunun kesin durumunun, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşeceği öğrenildi.
Skriniar'ın kaçırması muhtemel maçlar;
- Kasımpaşa
- Nottingham Forest (D)
- Antalyaspor (D)
- Gaziantep FK (D) - ZTK
- Samsunspor
- Karagümrük (D)
- Gaziantep FK
BU SEZON SKRINIAR
31 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 34 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Nottingham Forest maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Škriniar, stadyumdan sekerek ayrıldı; ardından geri döndü.pic.twitter.com/hyKMXo0FTR
— Sporx (@sporx) February 19, 2026