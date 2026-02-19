UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Brann Bergen ile Bologna karşı karşıya geldi. Brann Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna 1-0'lık skorla kazandı.
Bologna'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Santiago Castro kaydetti.
İtalyan ekibi, 26 Şubat'ta İtalya'da oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
Turu geçen taraf, son 16 turunda Roma veya Freiburg ile eşleşecek.
