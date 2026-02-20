Muçi, Kartal'ı sildi!

Trabzonspor'da oynadığı 23 maçta takıma 13 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Ernest Muçi, sosyal medya hesabında önemli bir değişikliğe gitti.
Bordo-mavililerin, Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayı giydiği döneme ait paylaşımların büyük bölümünü kaldırdı. Sildiği fotoğraflar arasında bordo-mavililere karşı kazanılan Süper Kupa finaline ait görüntüler de yer aldı. Muçi, Beşiktaş'a ait sadece iki fotoğrafı bıraktı.
Bordo-mavililerin, Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayı giydiği döneme ait paylaşımların büyük bölümünü kaldırdı. Sildiği fotoğraflar arasında bordo-mavililere karşı kazanılan Süper Kupa finaline ait görüntüler de yer aldı. Muçi, Beşiktaş'a ait sadece iki fotoğrafı bıraktı.