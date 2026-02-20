Avrupa Liginde ilk ayak sona erdi

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında son 16'ya kalma yarışı devam ediyor.
Son 16 Play-Off elemelerinde ilk maçlar tamamlandı, işte gecenin sonuçları:
Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest
Brann 0-1 Bologna
Dinamo Zagreb 1-3 Genk
PAOK 1-2 Celta Vigo
Celtic 1-4 Stuttgart
Lille 0-1 Kızılyıldız
Ludogorest 2-1 Ferençvaroş
Panathinaikos 2-2 Viktoria Plezen
