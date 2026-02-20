19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-1
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-1
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-3
19 Şubat
Drita-NK Celje
2-3
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
2-2
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
2-1
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-4
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Avrupa Liginde ilk ayak sona erdi

UEFA Avrupa Ligin son 16 play-off karşılaşmalarında ilk hafta müsabakaları tamamlandı.

20 Şubat 2026 01:22
Haber: Sporx.com
Avrupa Liginde ilk ayak sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında son 16'ya kalma yarışı devam ediyor.

Son 16 Play-Off elemelerinde ilk maçlar tamamlandı, işte gecenin sonuçları:

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
