Pana ve Viktoria Plezen yenişemedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off eşleşmesinde Panathinaikos ile Victoria Plzen karşı karşıya geldi
Olympic Stadium of Athens'de oynanan mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı..
Ev sahibi Panathinaikos'un golleri 31. ve 61. dakikada Andrews Tetteh'den gelirken, konuk Plezen'in gollerini 11. dakikada Denis Visinisky ve 80. dakikada Tomas Ladra kaydetti.
İki takım gelecek hafta 26 Şubat'ta rövanş mücadelesi için tekrardan karşı karşıya gelecek.
