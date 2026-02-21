Milan Skriniar için hedef Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe, Nottingham karşısında kötü bir oyunla 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet kadar önemli bir kayıp daha yaşandı.
KORKULAN OLDU
Milan Skriniar, bir pozisyonda topu uzaklaştırdıktan sonra sekmeye başladı ve ardından kendini yere bıraktı. Darbe almadan sakatlık yaşayan tecrübeli stoper, 26. dakikada kenara geldi. Mücadele sonrası Tedesco, öğrencisinin durumuyla ilgili olarak, "Ciddi olabilir" demişti ve korkulan oldu.
Yıldız futbolcu, cuma günü MR'a girdi. Yapılan görüntülemede, Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak oyuncunun tedavisine başlandı.
HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Başarılı savunmacının sahalara dönmesi 4 ila 6 hafta arasında olacak. Milan Skriniar'ın, mart ayının sonundaki Milli aradan sonra, nisanda yeniden forma giymesi bekleniyor. Kasık sakatlıkları çok fazla nüksettiği için, sağlık ekibi erken dönüş için risk almak istemiyor.
Hedef, başarılı savunmacıyı nisanın ilk haftasındaki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale getirmek.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Skriniar'ın kaçıracağı maçlar:
- Kasımpaşa
- Nottingham Forest (D)
- Antalyaspor (D)
- Gaziantep FK (D) - ZTK
- Samsunspor
- Karagümrük (D)
- Gaziantep FK
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Milan Skriniar, sakatlığı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Skriniar, paylaşımında, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
KORKULAN OLDU
Milan Skriniar, bir pozisyonda topu uzaklaştırdıktan sonra sekmeye başladı ve ardından kendini yere bıraktı. Darbe almadan sakatlık yaşayan tecrübeli stoper, 26. dakikada kenara geldi. Mücadele sonrası Tedesco, öğrencisinin durumuyla ilgili olarak, "Ciddi olabilir" demişti ve korkulan oldu.
Yıldız futbolcu, cuma günü MR'a girdi. Yapılan görüntülemede, Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak oyuncunun tedavisine başlandı.
HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Başarılı savunmacının sahalara dönmesi 4 ila 6 hafta arasında olacak. Milan Skriniar'ın, mart ayının sonundaki Milli aradan sonra, nisanda yeniden forma giymesi bekleniyor. Kasık sakatlıkları çok fazla nüksettiği için, sağlık ekibi erken dönüş için risk almak istemiyor.
Hedef, başarılı savunmacıyı nisanın ilk haftasındaki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale getirmek.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Skriniar'ın kaçıracağı maçlar:
- Kasımpaşa
- Nottingham Forest (D)
- Antalyaspor (D)
- Gaziantep FK (D) - ZTK
- Samsunspor
- Karagümrük (D)
- Gaziantep FK
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Milan Skriniar, sakatlığı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Skriniar, paylaşımında, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.