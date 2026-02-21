21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Milan Skriniar için hedef Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak Milan Skriniar'ı nisan ayının ilk haftasındaki Beşiktaş derbisine yetiştirmek istiyor.

calendar 21 Şubat 2026 10:51
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar için hedef Beşiktaş derbisi
Fenerbahçe, Nottingham karşısında kötü bir oyunla 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet kadar önemli bir kayıp daha yaşandı.

KORKULAN OLDU

Milan Skriniar, bir pozisyonda topu uzaklaştırdıktan sonra sekmeye başladı ve ardından kendini yere bıraktı. Darbe almadan sakatlık yaşayan tecrübeli stoper, 26. dakikada kenara geldi. Mücadele sonrası Tedesco, öğrencisinin durumuyla ilgili olarak, "Ciddi olabilir" demişti ve korkulan oldu.

Yıldız futbolcu, cuma günü MR'a girdi. Yapılan görüntülemede, Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak oyuncunun tedavisine başlandı.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Başarılı savunmacının sahalara dönmesi 4 ila 6 hafta arasında olacak. Milan Skriniar'ın, mart ayının sonundaki Milli aradan sonra, nisanda yeniden forma giymesi bekleniyor. Kasık sakatlıkları çok fazla nüksettiği için, sağlık ekibi erken dönüş için risk almak istemiyor.

Hedef, başarılı savunmacıyı nisanın ilk haftasındaki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale getirmek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Skriniar'ın kaçıracağı maçlar:

- Kasımpaşa
- Nottingham Forest (D)
- Antalyaspor (D)
- Gaziantep FK (D) - ZTK
- Samsunspor
- Karagümrük (D)
- Gaziantep FK

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Milan Skriniar, sakatlığı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Skriniar, paylaşımında, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.