Racon Sözler 2026! Kısa Kurtlar Vadisi racon sözler, delikanlı, harbi kabadayı sözleri

Her insanın karakteri ve yaşam tarzı farklıdır. O yüzden kullandıkları kelimeler ve cümleler ile beraber, hayat görüşleri de değişkenlik gösterebilir. Bazı insanlar daha delikanlı, ağır abi sözlerini sever. Ağır Racon Sözler 2024 içeriğimizde racon sözler kesmek ile ilgili lafları bulabilirsiniz. Yaşam şekline uyum sağlayan bu sözler, hayat ve aşk ile sevgi üzerine derin anlamlar taşır. Özellikle dizi karakterlerinden gelmiş olan birbirinden farklı racon sözleri ve delikanlı sözler, pek çok kişi tarafından günümüzde de kullanılıyor. İşte ağır abi sözleri: dizi karakterlerinden delikanlı, racon ve harbi kabadayı sözleri.Ağır sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı kısa racon sözleri,O bizi görmeden önce taştık, o bizi tuttu cevher yaptı.Bir çocuk babasız büyür ama anasız büyüyemez. Bizim bir tane anamız var o da vatan!Civciv yürümeyi bilmiyor, sen uçmayı öğretiyorsun.Bu kapıya aç giren çok olur, aç çıkan hiç olmaz.Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.Dostum olmaz, hasmım yaşamaz.Şimdi ağır geliyorsa konuştuklarım, geçmişte susturduklarına say!Aslan olmak isteyen inlemez! Aslansan hakkını vereceksin, cesareti yüreğine koyacaksın!Bizim gibi adamlar iki yerde huzur bulurlar: Bir mezarda, bir de mapusta..Devlet ideolojisi olan insandan korkmaz.Kurtlar Vadisi'nde Ecel her yerde!Bu gireceğimiz ne ilk ne son tuzak.Çok büyüğü olan, büyüyemez.Rastgele sevenler işine gelmeyince gele deyip yeniden zar atarlar.Alkol kullanın sigara kullanın ama insan kullanmayın yavşak olmayın.Adrese gerek yok bizi bilen bilir.Cam gibiyim. Bu saatten sonra kıranı keserim…Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yok. Önemli olan kefeyi tutan demir. - Mehmet KarahanlıBu alemde gece mahkum olan gündüz hakim olamaz. - Laz ZiyaKahraman yapılmaz kahraman olunur! - KaraDuygu güçsüzlerin sığınağıdır, onların mabedidir.Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son çıkıştır.Sen kimsin ki benim vermediğim şansı veriyorsun.Gün bitti ay doğdu kurt burda, çakalların nerede aslanım?Kurtlar Vadisi'nde bela, kişinin sevdiklerinden gelir.Sana kim dedi ki şeref karın doyuruyor?Bir adam bana ihanet etmemişse gözlerimin içine baka baka konuşur.Sen hiç mezar taşına delikanlı yazıldığını gördün mü?Bu konu duygusallığı kaldırmaz!Artık inat edilecek zaman değil, akılla hareket edilecek zaman.Kurtlar Vadisi'nde sonunu düşünenler kahraman olamaz.Ben verebilecek olandan bir şey isterim, olmayandan değil.Devletin kedisi köpeği bile bahçende ölmesin. Gün gelir sorarlar; 'Buna niye iyi bakmadın?' diye.Bunlara masum yok, mazlum yok! Bunlara vicdan yok, namus yok!Kaldığın yerden devam edemiyorsan en baştan başlarsın.Allah şahidimdir ki yerle gök birleşse arada kalmam. Davam için sıyrılır çıkarım.Baktın geçmiyor, bitmiyor, dinmiyor; bir kurşun da bana sık! Sıktığın laflardan hafifi gelir.Dışardakiyle mücadele etmek kolay da içerdeki ihanetin verdiği zararla mücadele etmek çok zor.Bir yolda gidiyoruz, bu yolda dönenler de olacak ölenlerde.Kaybedecek şeyi olanlar yalan söyler, benim yok!Kurtlar Vadisi'nde Biz, kimsenin adamı değiliz.Şeytanla pazarlığını iyi yapmışsın ama beni tanımamışsın.Bizim düşmanımız senin dostun olamaz.Sen kovduğum birinin geri geldiğini gördün mü?Öldürelim ki ölmeyelim.Erkek adam özlemez, özlenir.Herkes taşın altına elini koysun ki sonra taşı elinin üstüne indirmeye kalkmasın.Sen sirk yönetecek adamsın, devlet yönetmeye talip oluyorsun.Tek kurşun beni öldürmeye yetmez.Biz ölmeyi çoktan göze aldıkta yanımızda kimleri götüreceğiz onları düşünüyoruz..Moral dediğin cebinde taşınmıyor ki çıkarıp veresin.İşin uzun sürer artist. Alacağın 9 can var, bir söz yok!Bana öyle bir şey söyle ki seni sevmek için bir ömür boyu sebebim olsun.Kurşun bu; emirle hareket etmez, söz dinlemez, bunun ayarı olmaz.Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.Bir delikanlılık yaptın gittin sıktın. Şimdi de bir delikanlılık yapacaksın gidip teslim olacaksın. Üçüncü delikanlılığı da ben sana yapacağım.Öleceksen onurunla öl! Kendi kafana sıkarak değil. İntikamını al, itibarını geri al öyle öl.Bir taşta üç kuş vurmayacaksan, taşı hiç kaldırmayacaksın!..Devlet düşmanlarına sıkmaya tövbe ettim, namus düşmanlarına değil..Bir ömür cevherle geçmez sana bir mücevher lazım!.Kurtlar Vadisi'nde Ben, kendimden başka hiçbir şeyden emin değilim.Haddini bilmek az sonra ölecekmiş gibi yaşamaktır.Görevini ve haddini aşan yerde susmayı öğren.Ben senin canın için ömrümü bir kibritin kavında tutuştururum. Ama benim yanmam senin gönlündeki ateşin sönmesini sağlamaz…İhtiyar aslanla yaralı kurttan korkacaksın! Çünkü onlar hiç bir şeyden korkmaz.Kurtlar Vadisi'nde Bizim vazgeçmek gibi bir adetimiz yok.İkimizin ortak olduğu bir işe üçüncüsü ancak azrail olur.Benim adamlarım benim zaafımdır. Kim benim zaafıma dokunursa onu parçalarım!Hukuk insanı sadece yaşatmaz, öldürür de..Bu kadar ağır ceza kesersen, kimse seni hakem bellemez.Rusya'da bir söz vardır: Votka içmediğin adamla düşman olma!Her zaman mutluluğun doruğundayken gülünmez, bazen sırf hayata gıcıklık olsun diye uçurum kenarındayken bile gülümseyeceksin!Her şeye gücüm var kaderi değiştirecek gücüm yok.Ya fark yaratanlardan olursun ya da fark yaratamayan odunlardan..Ona da ona selam verene de bahar da yok, yaz da yok, yatacak bir karış toprak da yok!Bu hayatta beni seven herkes öldü. Benim sevdiklerim de çok yaşamadı.Söz bazen öyle faydasız oluyor ki insana hiç verilmese de olurdu.Terörle mücadele başka, teröristle mücadele başkadır.Kurtlar Vadisi'nde Benim yaşayan bir düşmanım yok.Senin tek bir teline cihanı değişmem. Artık sevdiklerimin bir telini bile kaybetmeye tahammülüm yok!Herkes kendi şansını kendi yaratır; Ancak beceriksizler şansını kaybeder.Ölümler, insanları yakınlaştırır, geldik ki geçmişimizi gömelim!Bir adam sürgüne gitti mi ona bir tek istihbaratçılar kucak açar.Herkes kendi şansını kendi yaratır; Ancak beceriksizler şans için yalvarır.Uluslararası ilişkilerde düşman yoktur, rakip vardır.Köpek doğduysan köpek ölürsün; insan doğduysan insan ölürsün. Her ne olursan ol ölürsün.Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm. Ben senin için yaşamayı göze almışım.Senin dostun bir ömür dostum, düşmanın bir ömür hasmımdır.Yılanın başı dururken solucanlarla mı uğraşacaksın?Yaşamak, yalvarmaya değecek bir şey değildir!Raskoln: Raskoln'ün çevresi yoktur, merkezi vardır.Benim adım Polat Alemdar.Önce namerdi tanıyacaksın ki merdin kıymetini bileceksin!Raskoln: Islak adam yağmurdan korkmaz!Raskoln: Mutlu bir çocukluk geçirdim. Yaşadığımız şehirde en saygın aile bizdik. Kimse bizden habersiz birşey yapamazdı.Raskoln: Babam çok güçlü biriydi. Ayı Stephan derlerdi. Bir yumrukla dört kişiyi devirirdi. Dokuz kurşun yarası vardı. Hep onuncu kurşun yarasıyla ölmek isterdi.Geçmem muhannet köprüsünden su aparsa beni, yatmam çakal yuvasında aslanlar yese beni.Ben yalnız gezerim, yalnız yaşarım, yalnız ölürüm.Bu ülkede satranç oynamasını bilen yok Arslan amca. İlerisini düşünen yok. Bu ülke zar atarak ilerliyor.,Ben siyasi parti lideri değilim, diplomat ya da asker de değilim. Ben Türküm. Şimdi kes sesini ve tak şunu.Sokak kavgasını bile sokağın başını tutan taraf kazanır.Yaşamak için yalvarmadık ölmek için yalvarmayız.Dostum olmaz, hasmım yaşamaz.Ölenin arkasından ağlamamki, sen öldükten sonrada arkandan ağlayan bırakma!Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar. Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar.Her zaman mutluluğun doruğundayken gülünmez, bazen sırf hayata gıcıklık olsun diye uçurum kenarındayken bile gülümseyeceksin.Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.Hayatta edindiğim tecrübeler, yediğim kazıkların toplamıdır.Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir.Kaç ölüm adını değiştirir usta?Hayatta hiç bir şey tesadüf değildir.Biz belimize silahı silahla vurulmak için koyduk.Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.Büyük güç, büyük sorumluluk ister.Sen, sen ol! Asla biz olma.Atasını tanımayan, it peşinde gezer!İki kişinin bildiği sır değildir.Biz ölmeyi çoktan göze aldık da, yanımızda kimleri götüreceğiz onu düşünüyoruz.Sakın 30 yıl hukukun olmayan birine, sakın deme!İnsana güvenme ölür, ağaca yaslanma kurur.Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ardında bir sır bırakır.Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik kişiden, beklenmedik zamanda gelebilir…Kurtlukta kanun, düşeni yemektir.Namımızın büyüklüğü, dostlarımızın büyüklüğündendir.Her şey yalan! Benim hayatımda tek gerçek sensin…Benim gözlerime bak, bende suç işlemekten korkacak göz var mı ?Kurt ne zaman pusudan korkmuş da biz de korkalım.İnsaf kalmamış beni ademde, anamı ağlattılar acıbademde.Bu alemde geceleri mahkum olan, gündüzleri hakim olamaz.Ankara zaman kaybetmek için, İstanbul zaman kazanmak için iyidir.Canımızı sıkanın canına karışmam.Yanıma seni, karşıma herkesi alabilirim.Şerefinizi sorgulamıyorum, varlığınızı reddediyorum.Çekildik köşemize çocuklar meydan sizin.Ben artık yok oldum sol tarafından. Trafiğe açabilirsin o kısmı. Solun açık ve trafiğin bol olsun.Ölmek sorun değil de kefen tarzımız değil.Öfkeyle kalkarsam, zarar vermeden oturmam.Kaçarak gidenler yanarak geri döner. Bense arkama bile bakmadan yürürüm. Krallar en önde ve yalnız da gider!Şşşt sakin ol şimdi, yavaşça bırak o nefreti elinden.Kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalıştı.Bırakın kafasına göre kendi özünde dönsün dünya, bu kadar sözünden dönen insan varken hazır!İhanetin nedeni olmaz; ama bedeli olur.!Öfkeyle kalkarsam, zarar vermeden oturmam.Adamlık, her gün aynı kadına aşık olmaktır.Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam varİkinci bir şansa inanmam ben ölüyle işim gömene kadardır. Sonrasını Allah affetsin!Bakıyorum da şakulünüz kaymış sizin, benimse rüzgârım yeter. Hepiniz artist olmuşsunuz ya, bana da yönetmenlik düşer.Gün gelecek devran dönecek… Kahpe felek bize de gülecek… Sen mi vardın şimdiye dek… Tek tabanca da yaşar bu yürek…Söz vermedik ama elbet bir gün!Serseriler aşkı bilmez derler sorun bakalım sosyete görünümlü p*çlere aşkı kimden öğrenmişler…Delikanlı adam rahat uyumaz sevdiklerini rahat uyutur.Nasip olarak alacak nefesimiz varsa gelecekte, kısmet olarak soracak hesabımız da olacak bir gün elbette.Dünya ve hayat işte bu: Onca insanı ve kafayı güzelleştiren şey varken, bu kadar kafasız insanın olması gerçekten çok garip!Bizim semtin yolları dikenlidir, ayağını seven gelmesin…Bugün de ölmedik, ama yaşadık mı? O da belli değil.İnsanlar vardır sevginin en yücesine layıktır da, öte yanda öyle de insanlar vardır sevginin en yücesini versen o kendisi yine de aşağılıktır.Kurt postu giyen çakallara haber verin sürüden ayrıldım kapabilen gelsin…Bazı insanları da sadece, tanıyana kadar çok seversin!Yürüdüğünde gölgenden korkuyorsan, güneşe racon kesmeyeceksin!Yazdıklarıma bozulanlar oluyormuş; doğaldır bu, ucuz şeyler pek çabuk bozulur.Kurşunun hesabını 3 kişi bilir; Veren, ateşleyen, yiyen…Bazıları şükretmeyi; bazıları küfretmeyi öğretir insana.Dansözlük artık herkesin marifeti oldu; etrafa baksanıza, herkesin her yeri oynuyor durmadan!Pin kodunu bile üç defa girilme şansı veren bu hayatta bu insanlar neyin tribinde…Yeri gelir eyvallah der susarız, yeri gelir Allah der dalarız.İnsanlığını kendi elleriyle öldürenleri ben de hep yüreğime gömdüm, artık onlarla bir daha işim olmaz! E ama ölüyü diriltmek Allah'a mahsus bir iştir.Biz eskiye dönersek, siz deliye dönersiniz…Herkes kendine yakışanı yapar kalite asla tesadüf değildir.Yeteneksiz olmak problem değildir, karakterin bozuksa o problemin ta kendisidir.Küfür bize yakışmayabilir. Gittiği yere yakışıyorsa, sorun yok…Biz âlemde racon değil vakitsiz ötenin kafasını kesenlerdeniz.Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benzeyesin diye çekmedim.Delikanlı olmak, sert olmak değildir. Delikanlı adamın yüreği, sevdiği kadını ağırlayacak kadar misafirperverdir.Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin güzelim!Biz de dost dediğin mermi gibi olur, ihtiyacın olduğunda namluda hazır durur.Ölüme kadar sevmelisin. İhtiyaçların bitene kadar değil.Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm.Her genç delikanlının sevgilisi olabilir ama her genç kızın delikanlı sevgilisi olamaz.Bizim sevgimizi sınamaya çalışacakların sonunu hayır görmeyiz. Biz sevdik mi, eleştiri falan kabul etmeyiz.Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!Gözümüz ne krallıklarda, ne hükümdarlıklarda. Bizim gözümüz sevdiğimiz insanların davasında.Allah'ım! Teknik servis gibiyim, tüm arızalar bana geliyor!Benim kurallarım çok basit; saygını koruyacaksın, sevgini göstereceksin, haddini bileceksin.Hayallerde yaşayarak mutlu olmaya çalışmaktansa, gerçeği yaşayarak mutsuz olmayı tercih ederim.Kendinden kaçtığın bir hayat; Geriye dönersen, deliye dönersin…Her sözümde racon aramayın, racon yapmak için konuşmuyorum, konuşuyorum racon oluyor.Kapak Yapan Racon SözleriSiyah mor bulutlara benzer bir suç işlemek, evet kolaydır bir suç oluşturmak siz sadece benim suç aletim olursunuz.Ufaklık çekil önümden, ezilmeni istemem bu alemde tek olmak için ezeceksin önüne çıkan herkesi.Her zaman bulunduğum yerde gıybet edip, arkamdan konuşan çok olmuş, onların hayallerinde biz varız.Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim, eğer bu saatten sonra diz çökerek ölmek gerekirse ayaktayken gözlerimi tercih ederim.Ben ecelim gelmeden ölmem, bir tek Allah'a boyun eğerim diğerlerini takmam.Bazen geçmişe bakmak gerekir, çünkü insan nereden geldiğini unutmamalı ve ona göre yaşaması gerekir ve geleceğine yön vermesiHer cümlemde bir racon aramak yerine dinleyin her ağzımdan çıkan racon oluyor zatenBen bir konuşursam yer yerinden oynar diyenlerden değil, ben bir konuşursam derinden kimse kalkamaz zaten yerinden.Boş laf yapma birader yanıma gel de adamlığı öğreteyim, adamlığın kitabi bende sorulurÖlüm benim; kafanıyastığa koyduğunda yastığında altında, kalktığında burnunun dibinde olduğu bil ve öyle yaşa.Efendi olduk her zaman ama bunu korkaklık sananlar bize istedikleri yerde meydan okuyabilirler ama sonuçlarına katlanmak isteyenlere.Bize her zaman gelen bir geç tebessüm vardır, bu idamdan sonra gelen affa benzerSakat kaldığın zaman anlarsın bir daha bu âlemde ki racona karışmayacağını ve gördün her zaman hesabı kesilir.Kimileri yalancı der, kimileri adam der, kimileri yamuk der, kimileri merhametli der, biz adamına göre adamlığımızı ortaya koyarızBiz kendimize yakışanı yaparız her zaman, kalite hiç bir zaman tesadüf olmadı ki biz kaliteli olalımRacon Sözler 2021! Kısa racon sözler, delikanlı, ağır, kapak racon sözlerRacon Sözler 2021!Işıklar söndüğünde kıvılcımlar patlar silah seslerinden, korkaklıktır bu karanlıkta adama mı sıkılır ulan cesaretseniz aydınlığa gelinPamuk şeker gibi olma, yamuk adam olma, yumuşak biri olma,benim gibi efsane ol arkandan gazoz gibi adamdır desinler.Dünya bu kadar kendi çemberinde ve kendi özünde dönerken bazı insanlar neden sözlerinden dönerSoygun yaparken arkasına bakmadan kaçanlar oluyor, biz bu âlemde merhametli, iyilik yapanlara iyi olup zalimlere hiç bir zaman fırsat vermeyip boyunları kestik.Ben her zaman ikinci bir şansı vermem ölüyle benim bir işim yok gerisini Allah affetsin biz ölmeyi çoktan göze aldık ama yanımızda kimleri götüreceğiz kim kalacak diye bakıyoruzHiç bir zaman kanatlarımız olmadı ama iki meleğimiz var biri sol omuzda diğeri sağ omuzda biri doğru yol diğeri kötü yolu yazar biz doğru yoldan gidelim her zamanDerya havuzundan bir tutum delikanlılık almak yerine neden pamuk tarlasından pamuk olmayı seçiyorsunDüşmana karşı ayakta kalmak istiyorsan tek yapman gereken rüzgarı arkana almak ve bir direk gibi dimdik durabilmelisin.Koşarken hiç bir zaman toz çıkarma, toz çıkarmadığın zaman önümde yürümenin bir sakıncası yokHayatın bir çarkı yok ki feleğimiz değişsin kendi çabalarınla bu hayatın kaderinin değiştirebilirsin