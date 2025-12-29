Galatasaray Marşları Sözleri 2026: Galatasaray'ın en güzel şarkıları

Galatasaray, "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıttı.

"Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederiim

Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında



Sensizlik daha beter"



Galatasaray taraftarı, tarihi başarılarla dolu Galatasaray'ın geçmişi geleceğe taşıyor; Galatasaray taraftarının duyularını haykırmasını sağlıyor. Tribünlerden eksik olmayan, her Galatasaray taraftarının ezbere bildiği Galatasaray marşları aynı zamanda taraftalar arasında sinerji oluşturuyor. En güzel Galatasaray marşları, Galatasaray marşının sözleri, Galatasaray marşları sözler, Galatasaray marşları sözleri haberimizde. İşte Galatasaray marşları fener ağlama, Galatasaray marşları şereftir seni sevmek ve Galatasaray hücum marşları…Bir gülüşü var sanırsın Galatasaray sahaya çıkıyor.Bizim buralarda bir oruç bir de Galatasaray tutulur.Belki bir gün herkes 4 yıldız takacak ancak tarih ilk bizi yazacak.Seveceksen, Metin Oktay'ın Galatasaray'ı sevdiği gibi seveceksin.Kuşların hükmü aslan gelene kadardır.Biz asla tarih olmayız tarih yazarız.En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray.Teker teker geçiyoruz turları, Avrupa da alacağız kupayı.Adımız aslan, işimiz destan, alayına isyan, ölümüne Ultraslan.Galatasaraylılar ölür, Galatasaraylılık ölmez...Galatasaray'ın verdiği gurur feneri yerden yere vurur.En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!Bir gülüşü var sanırsın Galatasaray sahaya çıkıyor.Parayla pulla değil alın teriyle şampiyon GALATASARAY.Bizim buralarda bir oruç bir de Galatasaray tutulur.Belki bir gün herkes 4 yıldız takacak ancak tarih ilk bizi yazacak.Sen kükre Aslanım, kuşlar çatlasın..Delikanlı adam tek takım tutar o da Galatasaray.Ne kaplanı, ne kanaryası ne kartalı… Bu hayatın tek kralı Galatasaray'ın aslanı…CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOMASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTADOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDASARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDAŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCAÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRINÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!(DAHA HIZLI)ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTADOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDASARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDAŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCAÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRINÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!CİMBOM GALATASARAYCimbom GalatasarayGalatasaray şampiyonCimbom GalatasarayŞampiyonum cimbomumTürkiye'nin gururuTaraftarın cimbomuTürkiye'nin gururuTaraftarın cimbomuSeni sevdik gönül verdikŞanlı GalatasaraySeni sevdik gönül verdikŞanlı cimbomumGolleri attıkŞampiyon oldukDurduramaz kimseEn büyük sensin yineCimbomum yarimSarı kırmızım benimDün seninle yarışanBugün herkes perişanCimbom GalatasarayGalatasaray şampiyonCimbom GalatatasarayŞampiyonum CimbomumŞereftir Seni SevmekSenle Ağlayıp GülmekGalatasaray SevgisiSürecek Sonsuza DekYetmiyor ki statlarKalbimiz senle çarparLayıksın bu sevgiyeŞanlı GalatasarayNasıl ki bu MilletinTacıdır yıldızla ayYüksel ta arşa kadarŞanlı GalatasarayLig ve kupanın tüm Avrupa'nınGelmiş ve geçmiş bütün takımlarınDestanlar yazan, zaferler yaratanUğruna canına koyanTaraftarınla, Tüm CamianlaEn büyük sensin CimbombomSaldır CimbombomSensin ŞampiyonNe Beşiktaş ne Fener ne de TrabzonHer zaman her yerde Ali Sami Yen'deEn büyük sensin alemdeHer zaman her yerde Ali Sami Yen'deEn büyük sensin alemdeSizin hayallerinizin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlarLig ve kupanın tüm Avrupa'nınGelmiş ve geçmiş bütün takımlarınDestanlar yazan, zaferler yaratanUğruna canına koyanTaraftarınla, tüm camianlaEn büyük sensin CimbombomSaldır CimbombomSensin ŞampiyonNe Beşiktaş ne Fener ne de TrabzonHer zaman her yerde Ali Sami Yen'deEn büyük sensin alemdeHer zaman her yerde Ali Sami Yen'deEn büyük sensin alemdeGalatasaray marşları ve en güzel Galatasaray marşları sözleriGalatasaray marşlarıHaydi Bastır GalatasarayEn Büyüksün GalatasarayYönetim Futbolcu TaraftarŞampiyonsun GalatasarayYÜRÜYORUZ BİZ BU YOLDAYürüyoruz biz bu yoldaGöğüs gerdik zorluklaraİnat olsun tüm kuşlaraAnt içtik şampiyonluğuSaldırsana Saldırsana GalatasarayKupaları bizim için kaldırsana GalatasarayBAZEN (ŞİİR: EDİP GÜRMAN)Bazen ...Nefes almak değildir , yaşamak...Onunla gülüp, Onunla ağlamaktır...Sarı -Kırmızı olmaktır , her an Onu solurcasına...Bazen ...Özgürlük , çimlerde koşmak değildir...Sevdası uğruna prangaya vurulmaktır...Hep Ona tutuklu kalmışcasına...Bazen ...Başarı ... Para , Kupa kazanmak değildir...İnsanların yüreğine dağlanmaktır ...Damarında, kanında yaşarcasına ...Bazen ...İmparatorluk , ülkeleri ele geçirmek değildir...Bir Meşin yuvarlakla , Yürekleri fethetmektir...Sınır tanımadan hüküm kurmaktır, Milyonlarcasına...Bazen...ASLAN , bir hayvan değildir...Bir Simge, bir Semboldür... Tarifsiz güçtür ...Ruhundaki asalete yazılmışcasına...Bazen ...Cehennem....Öbür dünya değildir...Taraftarla coşmuş, SAMİYEN'dir ...Alev alev yanarcasına...Bazen ...İmkansız ...Olmaz değildir...7 kişi 7 Sıfır yenmek , Ağları delmek , Şampiyonluktur Milenyumda ...Hayalleri gerçek yapmaktır...Sahaya her çıktığında...Bazen ...KRAL olmak , taç giymek değildir...Soyunu sevgiden, unvanı halktan almaktır...Her doğan bebenin METİN olmasıdır...Kuşaktan kuşağa akarcasına...Bazen ...VEFA...Semt adı değildir..14 yıl kan kusup, ölümüne arkasında durmaktır...Her şartta, yıkılmaz bir duvarcasına...Bazen ...Tarih, tozlu bir sayfa değildir...Gerçektir , yaşamdır...1905'te doğup Ciltlere sığmamaktır...Destanların değişmez yazarı olurcasına...Bazen ...GÜÇ, bir sıfat değildir...Evsiz barksız , beş parasız ,en zorda, tüm dünyayı ayağa kaldırmaktır...Üstünde sade bir parçalı formayla, kolaycasına...Bazen ...Cesaret, Korkuyu yenmek değildir...Onbinlerce rakibin arasından geçip, kalesine Bayrağı dikmektir...Tek başına...Kimse yokmuşcasına...Bazen ...Sevgi...Anne, Baba, Eş, dost değildir...Onlardan ötedir...Tutkudur Renklere, Armaya ...Ayrılmaz parçanmışcasına...Bazen ...Hayat her şey değildir...GALATASARAYLI olup GALATASARAYLI gibi yaşamaktırDoğumdan ölümeKalbin her çarptığında...Cimbombom diyeAtarcasına...Ne şike ne paraNe elle ne kollaCimbom SampiyonBilek hakkıylaGalatasaray...tarifsiz sevdaSenin için varızBu yalan dünyadaCimbombom CimbombomSensin yine ŞampiyonCimbombom CimbombomSensin gerçek ŞampiyonSarı KırmızıylaAlın akıylaCanım fedadırRengin uğrunaGalatasaray...Taraftar senleGideriz peşindenİstersen ölümeCimbombom CimbombomSensin yine ŞampiyonCimbombom CimbombomSensin gerçek ŞampiyonSENİ SEVMEYEN ÖLSÜNTribünlerde coşacaksınKupaları alacaksınSen şampiyon olacaksınSeni sevmeyen ölsünDinle bizi ey AvrupaYetmez bize bu kupaEğileceksin karşımdaSeni sevmeyen ölsünİki senelik bu çileBitsin artık bu seneSen sampiyon olacaksınSeni sevmeyen ölsünYükseliyor sesimizTa ufuklara kadarŞampiyonluk bekliyoruzŞanlı GalatasarayBundan büyük gurur yokCimbomlu olmak kadarSevgimiz hiç bitmeyecekKıyamet gününe kadarÖlüm varmış korku varmışBu dünyanın sonu varmışBizim için yoktur tasaKalbimde sen yaşadıkçaBaşarılar gelir geçerAsaletin bize yeterDeplasmanda Samiyen'deultrAslan hep seninleSenin için ölmek ne kiSenin için yaşamak var yaİstanbul?da deplasmandaGalatasaray aşkıylaOle ole.. Şampiyon Cimbombom oleYıl 2000 yer KopenhagBir arma var bir de bayrakTaraftarın hep yanındaSeninle tarih yazacakOle ole.. Şampiyon Cimbombom oleUefa'da Arsenal'iSüper Kupa'da Madrid'iSıra geldi ona şimdiAl Şampiyonlar Ligi'niOle ole.. Şampiyon Cimbombom oleGalatasaray marşları ve en güzel Galatasaray sözleriGalatasaray sözleriBırakın herkes Galatasaraylı olmasın o ayrıcalık bizde kalsın"Galatasaraylılar ölür , Galatasaraylılık ölmez.""Gönlümüzün sultanısın tek aşkımız Galatasaray'sın.""Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para yada araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana."Bir sevgili istiyorum "SARI" kadar asil "KIRMIZI" kadar umut versin "SARI" dediğimde "KIRMIZI" desin gerisini koy gitsinHer aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an'ım. Ben Galatasaray'ım.Eğer bir gün Galatasaray'a bir şey olursa ki olmaz hani olursa onu ait olduğu yere gömün kalbimize.Sizin göre tesadüf bize göre söke söke, sizin hayalleriniz bizim müzemizdeCim bom Galatasaray, Galatasaray şampiyon!Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray…En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!Köprüden geçtim köpüklü kahve içtim, Galatasaray'ı görünce Fenerbahçe'den vazgeçtim…Bu sevda bitmez, GALATASARAY!Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar.Bugün Galatasaray'ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.Cim bom forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.Erkek adam kanatlı takım tutmaz. Kükre Galatasaray'ım.Sen kükre aslanım… Kuşlar çatlasın…Dört sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de GalatasarayGalatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır anlatılmaz yaşanır.Kükremene gerek yok aslanım, asaletin yeterBaşka söze gerek yok, Galatasaray'dan başka tutulacak takım yok.Şerefinle oyna hakkınla kazanGalatasaray bir tutkudur, diğerleriyle karıştırmayınCim bom bomum benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim"Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar.""Armanın peşinde adanmış hayatlar."Dünyanın sevdiği hayvan aslan dünyanın sevdiği renkler sarı kırmızı dünyanın sevdiği takım Galatasaray.Galatasaraylı olmanın verdiği gurur, kalbimin en derin yerinde durur.Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın Kral'ı olduk gerçekleri tarih yazar tarihide Galatasaray!Cim bom bom' um benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim, seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim.Avrupa fatihisin Galatasaray. Türkiye'nin gururusun Galatasaray. Gökte yıldızsın, gönüllerde ay, Bu senede şampiyonsun Galatasaray.Herkes susacak asIan kupaya koşacak.