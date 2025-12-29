Galatasaray Marşları Sözleri 2026: Galatasaray'ın en güzel şarkıları

Galatasaray taraftarı, tarihi başarılarla dolu Galatasaray'ın geçmişi geleceğe taşıyor; Galatasaray taraftarının duyularını haykırmasını sağlıyor. Tribünlerden eksik olmayan, her Galatasaray taraftarının ezbere bildiği Galatasaray marşları aynı zamanda taraftalar arasında sinerji oluşturuyor. En güzel Galatasaray marşları, Galatasaray marşının sözleri, Galatasaray marşları sözler, Galatasaray marşları sözleri haberimizde. İşte Galatasaray marşları fener ağlama, Galatasaray marşları şereftir seni sevmek ve Galatasaray hücum marşları…
Galatasaray, "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıttı.
İşte şarkının sözleri:
"Sevdana yandım yemin ederim Senin yolun benim kaderim Hem mutluluğum hem kederiim Yine seni severim
Sevdana yandım yemin ederim!
Gönül verdik aşkına Uğruna savaş buna Allah ömür verirse Yolum dik yokuşlara
Çocukluktan hatıram Cimbomum bana kalan Yanar bu şehir yanar Vasiyet;
Mezarıma, koy sarı laleler Ölümün yanında Sensizlik daha beter"
Bir gülüşü var sanırsın Galatasaray sahaya çıkıyor.
Bizim buralarda bir oruç bir de Galatasaray tutulur.
Belki bir gün herkes 4 yıldız takacak ancak tarih ilk bizi yazacak.
Seveceksen, Metin Oktay'ın Galatasaray'ı sevdiği gibi seveceksin.
Kuşların hükmü aslan gelene kadardır.
Biz asla tarih olmayız tarih yazarız.
En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray.
Teker teker geçiyoruz turları, Avrupa da alacağız kupayı.
Adımız aslan, işimiz destan, alayına isyan, ölümüne Ultraslan.
Galatasaraylılar ölür, Galatasaraylılık ölmez...
Galatasaray'ın verdiği gurur feneri yerden yere vurur.
En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!
Bir gülüşü var sanırsın Galatasaray sahaya çıkıyor.
Parayla pulla değil alın teriyle şampiyon GALATASARAY.
Bizim buralarda bir oruç bir de Galatasaray tutulur.
Belki bir gün herkes 4 yıldız takacak ancak tarih ilk bizi yazacak.
Sen kükre Aslanım, kuşlar çatlasın..
Delikanlı adam tek takım tutar o da Galatasaray.
Ne kaplanı, ne kanaryası ne kartalı… Bu hayatın tek kralı Galatasaray'ın aslanı…
GALATASARAY MARŞLARI SÖZLERİ / ÇILDIRIN ÇILDIRIN (ASLANLAR SAHADA)
CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
(DAHA HIZLI)
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı Galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum
Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine
Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum Cimbomum
ŞEREFTİR SENİ SEVMEK
Şereftir Seni Sevmek
Senle Ağlayıp Gülmek
Galatasaray Sevgisi
Sürecek Sonsuza Dek
Yetmiyor ki statlar
Kalbimiz senle çarpar
Layıksın bu sevgiye
Şanlı Galatasaray
Nasıl ki bu Milletin
Tacıdır yıldızla ay
Yüksel ta arşa kadar
Şanlı Galatasaray
GALATASARAY MARŞLARI / DESTANLAR YAZAN (CIAO BELLA)
Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın
Gelmiş ve geçmiş bütün takımların
Destanlar yazan, zaferler yaratan
Uğruna canına koyan
Taraftarınla, Tüm Camianla
En büyük sensin Cimbombom
Saldır Cimbombom
Sensin Şampiyon
Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
Sizin hayallerinizin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar
Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın
Gelmiş ve geçmiş bütün takımların
Destanlar yazan, zaferler yaratan
Uğruna canına koyan
Taraftarınla, tüm camianla
En büyük sensin Cimbombom
Saldır Cimbombom
Sensin Şampiyon
Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
GALATASARAY MARŞLARI / YÖNETİM-FUTBOLCU-TARAFTAR
Haydi Bastır Galatasaray
En Büyüksün Galatasaray
Yönetim Futbolcu Taraftar
Şampiyonsun Galatasaray
YÜRÜYORUZ BİZ BU YOLDA
Yürüyoruz biz bu yolda
Göğüs gerdik zorluklara
İnat olsun tüm kuşlara
Ant içtik şampiyonluğu
Saldırsana Saldırsana Galatasaray
Kupaları bizim için kaldırsana Galatasaray
BAZEN (ŞİİR: EDİP GÜRMAN)
Bazen ...
Nefes almak değildir , yaşamak...
Onunla gülüp, Onunla ağlamaktır...
Sarı -Kırmızı olmaktır , her an Onu solurcasına...
*
Bazen ...
Özgürlük , çimlerde koşmak değildir...
Sevdası uğruna prangaya vurulmaktır...
Hep Ona tutuklu kalmışcasına...
*
Bazen ...
Başarı ... Para , Kupa kazanmak değildir...
İnsanların yüreğine dağlanmaktır ...
Damarında, kanında yaşarcasına ...
*
Bazen ...
İmparatorluk , ülkeleri ele geçirmek değildir...
Bir Meşin yuvarlakla , Yürekleri fethetmektir...
Sınır tanımadan hüküm kurmaktır, Milyonlarcasına...
Evsiz barksız , beş parasız ,en zorda, tüm dünyayı ayağa kaldırmaktır...
Üstünde sade bir parçalı formayla, kolaycasına...
*
Bazen ...
Cesaret, Korkuyu yenmek değildir...
Onbinlerce rakibin arasından geçip, kalesine Bayrağı dikmektir...
Tek başına...Kimse yokmuşcasına...
*
Bazen ...
Sevgi...Anne, Baba, Eş, dost değildir...
Onlardan ötedir...Tutkudur Renklere, Armaya ...
Ayrılmaz parçanmışcasına...
*
Bazen ...
Hayat her şey değildir...
GALATASARAYLI olup GALATASARAYLI gibi yaşamaktır
Doğumdan ölüme
Kalbin her çarptığında...
Cimbombom diye
Atarcasına...
BİLEK HAKKIYLA (ÇILDIRIN ÇILDIRIN PECUSSION MIX)
Ne şike ne para
Ne elle ne kolla
Cimbom Sampiyon
Bilek hakkıyla
Galatasaray...tarifsiz sevda
Senin için varız
Bu yalan dünyada
Cimbombom Cimbombom
Sensin yine Şampiyon
Cimbombom Cimbombom
Sensin gerçek Şampiyon
Sarı Kırmızıyla
Alın akıyla
Canım fedadır
Rengin uğruna
Galatasaray...Taraftar senle
Gideriz peşinden
İstersen ölüme
Cimbombom Cimbombom
Sensin yine Şampiyon
Cimbombom Cimbombom
Sensin gerçek Şampiyon
SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN
Tribünlerde coşacaksın
Kupaları alacaksın
Sen şampiyon olacaksın
Seni sevmeyen ölsün
Dinle bizi ey Avrupa
Yetmez bize bu kupa
Eğileceksin karşımda
Seni sevmeyen ölsün
İki senelik bu çile
Bitsin artık bu sene
Sen sampiyon olacaksın
Seni sevmeyen ölsün
YÜKSELİYOR SESİMİZ
Yükseliyor sesimiz
Ta ufuklara kadar
Şampiyonluk bekliyoruz
Şanlı Galatasaray
Bundan büyük gurur yok
Cimbomlu olmak kadar
Sevgimiz hiç bitmeyecek
Kıyamet gününe kadar
ÖLÜM VARMIŞ KORKU VARMIŞ
Ölüm varmış korku varmış
Bu dünyanın sonu varmış
Bizim için yoktur tasa
Kalbimde sen yaşadıkça
Başarılar gelir geçer
Asaletin bize yeter
Deplasmanda Samiyen'de
ultrAslan hep seninle
SENİN İÇİN YAŞAMAK VAR YA
Senin için ölmek ne ki
Senin için yaşamak var ya
İstanbul?da deplasmanda
Galatasaray aşkıyla
Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole
Yıl 2000 yer Kopenhag
Bir arma var bir de bayrak
Taraftarın hep yanında
Seninle tarih yazacak
Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole
Uefa'da Arsenal'i
Süper Kupa'da Madrid'i
Sıra geldi ona şimdi
Al Şampiyonlar Ligi'ni
Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole
EN GÜZEL GALATASARAY SÖZLERİ
Bırakın herkes Galatasaraylı olmasın o ayrıcalık bizde kalsın
"Galatasaraylılar ölür , Galatasaraylılık ölmez."
"Gönlümüzün sultanısın tek aşkımız Galatasaray'sın."
"Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para yada araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana."
Bir sevgili istiyorum "SARI" kadar asil "KIRMIZI" kadar umut versin "SARI" dediğimde "KIRMIZI" desin gerisini koy gitsin
Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.
Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an'ım. Ben Galatasaray'ım.
Eğer bir gün Galatasaray'a bir şey olursa ki olmaz hani olursa onu ait olduğu yere gömün kalbimize.
Sizin göre tesadüf bize göre söke söke, sizin hayalleriniz bizim müzemizde
Cim bom Galatasaray, Galatasaray şampiyon!
Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray…
