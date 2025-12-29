Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 15:11 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 15:11

Galatasaray Marşları Sözleri 2026: Galatasaray'ın en güzel şarkıları

Galatasaray marşları ve sözler şanlı Galatasaray'ın şampiyonluk kupası öncesinden taraftarları tarafından araştırmaları hız kazandı. İşte Galatasaray'ın en güzel şarkıları ve marşları

Galatasaray Marşları Sözleri 2026: Galatasaray'ın en güzel şarkıları
Abone Ol
Galatasaray taraftarı, tarihi başarılarla dolu Galatasaray'ın geçmişi geleceğe taşıyor; Galatasaray taraftarının duyularını haykırmasını sağlıyor. Tribünlerden eksik olmayan, her Galatasaray taraftarının ezbere bildiği Galatasaray marşları aynı zamanda taraftalar arasında sinerji oluşturuyor. En güzel Galatasaray marşları, Galatasaray marşının sözleri, Galatasaray marşları sözler, Galatasaray marşları sözleri haberimizde. İşte Galatasaray marşları fener ağlama, Galatasaray marşları şereftir seni sevmek ve Galatasaray hücum marşları…
Galatasaray, "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıttı.

İşte şarkının sözleri:

"Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederiim
Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter"


Galatasaray Marşları Sözleri 2026

Bir gülüşü var sanırsın Galatasaray sahaya çıkıyor.

Bizim buralarda bir oruç bir de Galatasaray tutulur.

Belki bir gün herkes 4 yıldız takacak ancak tarih ilk bizi yazacak.

Seveceksen, Metin Oktay'ın Galatasaray'ı sevdiği gibi seveceksin.

Kuşların hükmü aslan gelene kadardır.

Biz asla tarih olmayız tarih yazarız.

En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray.

Teker teker geçiyoruz turları, Avrupa da alacağız kupayı.

Adımız aslan, işimiz destan, alayına isyan, ölümüne Ultraslan.

Galatasaraylılar ölür, Galatasaraylılık ölmez...

Galatasaray'ın verdiği gurur feneri yerden yere vurur.

En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!

Bir gülüşü var sanırsın Galatasaray sahaya çıkıyor.

Parayla pulla değil alın teriyle şampiyon GALATASARAY.

Bizim buralarda bir oruç bir de Galatasaray tutulur.

Belki bir gün herkes 4 yıldız takacak ancak tarih ilk bizi yazacak.

Sen kükre Aslanım, kuşlar çatlasın..

Delikanlı adam tek takım tutar o da Galatasaray.

Ne kaplanı, ne kanaryası ne kartalı… Bu hayatın tek kralı Galatasaray'ın aslanı…

GALATASARAY MARŞLARI SÖZLERİ / ÇILDIRIN ÇILDIRIN (ASLANLAR SAHADA)

CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

(DAHA HIZLI)

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı Galatasaray

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı cimbomum

Golleri attık

Şampiyon olduk

Durduramaz kimse

En büyük sensin yine

Cimbomum yarim

Sarı kırmızım benim

Dün seninle yarışan

Bugün herkes perişan

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatatasaray

Şampiyonum Cimbomum

ŞEREFTİR SENİ SEVMEK

Şereftir Seni Sevmek

Senle Ağlayıp Gülmek

Galatasaray Sevgisi

Sürecek Sonsuza Dek

Yetmiyor ki statlar

Kalbimiz senle çarpar

Layıksın bu sevgiye

Şanlı Galatasaray

Nasıl ki bu Milletin

Tacıdır yıldızla ay

Yüksel ta arşa kadar

Şanlı Galatasaray


GALATASARAY MARŞLARI / DESTANLAR YAZAN (CIAO BELLA)

Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın

Gelmiş ve geçmiş bütün takımların

Destanlar yazan, zaferler yaratan

Uğruna canına koyan

Taraftarınla, Tüm Camianla

En büyük sensin Cimbombom

Saldır Cimbombom

Sensin Şampiyon

Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Sizin hayallerinizin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar

Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın

Gelmiş ve geçmiş bütün takımların

Destanlar yazan, zaferler yaratan

Uğruna canına koyan

Taraftarınla, tüm camianla

En büyük sensin Cimbombom

Saldır Cimbombom

Sensin Şampiyon

Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Galatasaray marşları ve en güzel Galatasaray marşları sözleriGalatasaray marşları

GALATASARAY MARŞLARI / YÖNETİM-FUTBOLCU-TARAFTAR

Haydi Bastır Galatasaray

En Büyüksün Galatasaray

Yönetim Futbolcu Taraftar

Şampiyonsun Galatasaray



YÜRÜYORUZ BİZ BU YOLDA

Yürüyoruz biz bu yolda

Göğüs gerdik zorluklara

İnat olsun tüm kuşlara

Ant içtik şampiyonluğu

Saldırsana Saldırsana Galatasaray

Kupaları bizim için kaldırsana Galatasaray

BAZEN (ŞİİR: EDİP GÜRMAN)

Bazen ...

Nefes almak değildir , yaşamak...

Onunla gülüp, Onunla ağlamaktır...

Sarı -Kırmızı olmaktır , her an Onu solurcasına...

*

Bazen ...

Özgürlük , çimlerde koşmak değildir...

Sevdası uğruna prangaya vurulmaktır...

Hep Ona tutuklu kalmışcasına...

*

Bazen ...

Başarı ... Para , Kupa kazanmak değildir...

İnsanların yüreğine dağlanmaktır ...

Damarında, kanında yaşarcasına ...

*

Bazen ...

İmparatorluk , ülkeleri ele geçirmek değildir...

Bir Meşin yuvarlakla , Yürekleri fethetmektir...

Sınır tanımadan hüküm kurmaktır, Milyonlarcasına...

*

Bazen...

ASLAN , bir hayvan değildir...

Bir Simge, bir Semboldür... Tarifsiz güçtür ...

Ruhundaki asalete yazılmışcasına...

*

Bazen ...

Cehennem....Öbür dünya değildir...

Taraftarla coşmuş, SAMİYEN'dir ...

Alev alev yanarcasına...

*

Bazen ...

İmkansız ...Olmaz değildir...

7 kişi 7 Sıfır yenmek , Ağları delmek , Şampiyonluktur Milenyumda ...

Hayalleri gerçek yapmaktır...Sahaya her çıktığında...

*

Bazen ...

KRAL olmak , taç giymek değildir...

Soyunu sevgiden, unvanı halktan almaktır...

Her doğan bebenin METİN olmasıdır...

Kuşaktan kuşağa akarcasına...

*

Bazen ...

VEFA...Semt adı değildir..

14 yıl kan kusup, ölümüne arkasında durmaktır...

Her şartta, yıkılmaz bir duvarcasına...

*

Bazen ...

Tarih, tozlu bir sayfa değildir...

Gerçektir , yaşamdır...1905'te doğup Ciltlere sığmamaktır...

Destanların değişmez yazarı olurcasına...

*

Bazen ...

GÜÇ, bir sıfat değildir...

Evsiz barksız , beş parasız ,en zorda, tüm dünyayı ayağa kaldırmaktır...

Üstünde sade bir parçalı formayla, kolaycasına...

*

Bazen ...

Cesaret, Korkuyu yenmek değildir...

Onbinlerce rakibin arasından geçip, kalesine Bayrağı dikmektir...

Tek başına...Kimse yokmuşcasına...

*

Bazen ...

Sevgi...Anne, Baba, Eş, dost değildir...

Onlardan ötedir...Tutkudur Renklere, Armaya ...

Ayrılmaz parçanmışcasına...

*

Bazen ...

Hayat her şey değildir...

GALATASARAYLI olup GALATASARAYLI gibi yaşamaktır

Doğumdan ölüme

Kalbin her çarptığında...

Cimbombom diye

Atarcasına...



BİLEK HAKKIYLA (ÇILDIRIN ÇILDIRIN PECUSSION MIX)

Ne şike ne para

Ne elle ne kolla

Cimbom Sampiyon

Bilek hakkıyla

Galatasaray...tarifsiz sevda

Senin için varız

Bu yalan dünyada

Cimbombom Cimbombom

Sensin yine Şampiyon

Cimbombom Cimbombom

Sensin gerçek Şampiyon

Sarı Kırmızıyla

Alın akıyla

Canım fedadır

Rengin uğruna

Galatasaray...Taraftar senle

Gideriz peşinden

İstersen ölüme

Cimbombom Cimbombom

Sensin yine Şampiyon

Cimbombom Cimbombom

Sensin gerçek Şampiyon

SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN

Tribünlerde coşacaksın

Kupaları alacaksın

Sen şampiyon olacaksın

Seni sevmeyen ölsün

Dinle bizi ey Avrupa

Yetmez bize bu kupa

Eğileceksin karşımda

Seni sevmeyen ölsün

İki senelik bu çile

Bitsin artık bu sene

Sen sampiyon olacaksın

Seni sevmeyen ölsün

YÜKSELİYOR SESİMİZ

Yükseliyor sesimiz

Ta ufuklara kadar

Şampiyonluk bekliyoruz

Şanlı Galatasaray

Bundan büyük gurur yok

Cimbomlu olmak kadar

Sevgimiz hiç bitmeyecek

Kıyamet gününe kadar

ÖLÜM VARMIŞ KORKU VARMIŞ

Ölüm varmış korku varmış

Bu dünyanın sonu varmış

Bizim için yoktur tasa

Kalbimde sen yaşadıkça

Başarılar gelir geçer

Asaletin bize yeter

Deplasmanda Samiyen'de

ultrAslan hep seninle

SENİN İÇİN YAŞAMAK VAR YA


Senin için ölmek ne ki

Senin için yaşamak var ya

İstanbul?da deplasmanda

Galatasaray aşkıyla

Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole

Yıl 2000 yer Kopenhag

Bir arma var bir de bayrak

Taraftarın hep yanında

Seninle tarih yazacak

Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole

Uefa'da Arsenal'i

Süper Kupa'da Madrid'i

Sıra geldi ona şimdi

Al Şampiyonlar Ligi'ni

Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole

Galatasaray marşları ve en güzel Galatasaray sözleriGalatasaray sözleri

EN GÜZEL GALATASARAY SÖZLERİ

Bırakın herkes Galatasaraylı olmasın o ayrıcalık bizde kalsın

"Galatasaraylılar ölür , Galatasaraylılık ölmez."

"Gönlümüzün sultanısın tek aşkımız Galatasaray'sın."

"Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para yada araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana."

Bir sevgili istiyorum "SARI" kadar asil "KIRMIZI" kadar umut versin "SARI" dediğimde "KIRMIZI" desin gerisini koy gitsin

Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.

Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an'ım. Ben Galatasaray'ım.

Eğer bir gün Galatasaray'a bir şey olursa ki olmaz hani olursa onu ait olduğu yere gömün kalbimize.

Sizin göre tesadüf bize göre söke söke, sizin hayalleriniz bizim müzemizde

Cim bom Galatasaray, Galatasaray şampiyon!

Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray…

En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!

Köprüden geçtim köpüklü kahve içtim, Galatasaray'ı görünce Fenerbahçe'den vazgeçtim…

Bu sevda bitmez, GALATASARAY!

Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar.

Bugün Galatasaray'ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.

Cim bom forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.

Erkek adam kanatlı takım tutmaz. Kükre Galatasaray'ım.

Sen kükre aslanım… Kuşlar çatlasın…

Dört sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray

Galatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır anlatılmaz yaşanır.

Kükremene gerek yok aslanım, asaletin yeter

Başka söze gerek yok, Galatasaray'dan başka tutulacak takım yok.

Şerefinle oyna hakkınla kazan

Galatasaray bir tutkudur, diğerleriyle karıştırmayın

Cim bom bomum benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim

"Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar."

"Armanın peşinde adanmış hayatlar."

Dünyanın sevdiği hayvan aslan dünyanın sevdiği renkler sarı kırmızı dünyanın sevdiği takım Galatasaray.

Galatasaraylı olmanın verdiği gurur, kalbimin en derin yerinde durur.

Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın Kral'ı olduk gerçekleri tarih yazar tarihide Galatasaray!

Cim bom bom' um benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim, seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim.

Avrupa fatihisin Galatasaray. Türkiye'nin gururusun Galatasaray. Gökte yıldızsın, gönüllerde ay, Bu senede şampiyonsun Galatasaray.

Herkes susacak asIan kupaya koşacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

MKE Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor TFF 2. Lig MKE Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor
İstanbulspor, Adana deplasmanında 5 gollü galip! Spor Toto 1. Lig İstanbulspor, Adana deplasmanında 5 gollü galip!
Vanspor, sol kanat oyuncusu Hostikka ile ön protokol imzaladı Spor Toto 1. Lig Vanspor, sol kanat oyuncusu Hostikka ile ön protokol imzaladı
Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın ilk transferi Beşiktaş'tan Kocaelispor Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın ilk transferi Beşiktaş'tan
Kasımpaşa'dan Beşiktaşlı Taylan Bulut'a kanca! Beşiktaş Kasımpaşa'dan Beşiktaşlı Taylan Bulut'a kanca!
Trabzonspor, Karşıyaka'nın gözde ismini istiyor! Trabzonspor Trabzonspor, Karşıyaka'nın gözde ismini istiyor!
Flamengo, Filipe Luis ile uzattı! Dünya Futbolu Flamengo, Filipe Luis ile uzattı!
Ronaldo'dan geleceği için açıklama! Dünya Futbolu Ronaldo'dan geleceği için açıklama!
Muğlaspor'dan son üç maçta üç beraberlik TFF 2. Lig Muğlaspor'dan son üç maçta üç beraberlik
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur'un ifade işlemleri sona erdi
2
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı
3
Can Armando Güner, 18'inde Aslan oluyor
4
Fenerbahçe'de dev tepki; Oğuz Aydın
5
Galatasaray'da Lookman operasyonu! Osimhen Devrede
6
Necip Uysal ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan telefon görüşmesi!
7
Ertan Torunoğulları: "Transfer görüşmelerinden geliyorum"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.