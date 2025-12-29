Galata Kulesi Giriş Ücreti (2026) Ögrenci Fiyatı Ne Kadar? | Galata Kulesi açık mı, Müze Kart geçerli mi?

Galata Kulesi giriş ücreti 2026 yılında 650 Türk Lirası'dır. Galata Kulesi artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandığı için girişte müzekart geçerlidir. Bilet fiyatlarına ilişkin bilgiler en son 6 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Yabancı turistler için Galata Kulesi giriş ücreti 650 TL'dir. İstanbul'da birçok müzede uygulanan yerli ziyaretçi için ucuz bilet uygulaması bu müzede yok. Ancak müzeye bu fiyatın çok altında satılan müzekart edinerek girebileceğiniz için yüksek fiyat yerli turistleri etkilemiyor.

Ayrıca Galata Kulesi her ne kadar turistik ziyaretlere açık olsa da üst kattaki seyir terası 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren restorasyon nedeniyle ziyarete kapatıldı. Kulenin en üst katı bu yazıyı güncellediğim 6 Aralık 2023 tarihinde halen kapalıydı.



Galata Kulesi'ne Müzekart Geçerli Mi?



Müzekart, Galata Kulesine giriş yaparken geçerlidir. Galata Kulesi giriş ücreti, birçok kişi tarafından fazla ve pahalı bulunuyor. Bu sepetten ötürü, kule müzesine daha uygun bir fiyattan giriş yapmanın yolu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dilerseniz, sadece Galata Kulesi'ne giriş yapmak için kapıda kişi başı 120 TL ödemek yerine, sadece 60 TL ödeyerek bir Müzekart sahibi olabilirsiniz. Bu sayede, hem Müzekart ile Galata Kulesi'ne yılda iki defa ücretsiz girme hakkınız olacak ve hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ile tarihi yerleri de yine ücretiz bir şekilde gezip görebileceksiniz.

Galata Kulesi ziyaret saatleri 08:30 ile gece 23:00 saatleri arasındadır. Gişelerdeki bilet satışı 22:00 itibariyle sona ermektedir. Müze haftanın her günü ziyaret edilebilir. Müzenin açılış ve kapanış saatlerine ilişkin bilgiler en son 6 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir.

İstanbul'daki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir. Müzeye gitmeden önce Galata Kulesi'nin resmi internet sitesini ziyaret edip, son durumu gözden geçirmenizi öneririm.

Galata Kulesi İstanbul'un en turistik ilçelerinden biri olan Beyoğlu'nda konumlanır. Kuleye hem Karaköy'den, hem de İstiklal Caddesi'nden yürüyerek kolayca ulaşabilirsiniz.

Günümüzde Galata Kulesi ve çevresi güzel bir sosyal hareketlilik içerir. Galata Kulesi'nden Galip Dede Caddesi aracılığı ile Galata Mevlevihanesi'ne geçebilirsiniz. Zaten Mevlevihane'nin yanı da İstiklal Caddesi'nin başladığı Tünel Meydanı'dır.

Ayrıca son dönemde üzerinde harika kafeler ve butik dükkanlar açılan Serdar-ı Ekrem Caddesi de yine Galata Kulesi'ne çok yakındır. Yine kulenin bitişiğindeki Büyük Hendek Caddesi aracılığı ile Şişhane'ye çıkabilir ve Meşrutiyet Caddesi'ne (Pera) bağlanabilirsiniz.