1 Ocak Bugün Yılbaşında Eczaneler Açık mı? Bugün Hangi Eczaneler Çalışıyor?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe sabahında, sağlık sorunları nedeniyle ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, "1 Ocak bugün eczaneler açık mı, yılbaşında eczaneler çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil statüsünde olması sebebiyle, eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Arama motorlarında "Bugün mahalle eczaneleri kapalı mı, en yakın nöbetçi eczane nerede?" sorguları yoğunlaşırken, Türk Eczacıları Birliği (TEB) çalışma takvimi doğrultusunda bugünün mesai düzeni netleşti. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü eczanelerin çalışma durumu...

1 Ocak Perşembe günü reçeteli veya reçetesiz ilaç almak isteyenler "Bugün eczaneler yarım gün mü, nöbetçi eczaneler nasıl bulunur?" sorusunu gündeme taşıdı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bankaların yanı sıra eczaneler de standart çalışma düzenlerinin dışına çıkmaktadır. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, il ve ilçe bazlı nöbet listeleri üzerinden hizmet verilmektedir. İşte yılbaşının ilk gününde eczanelerin mesai programı ve nöbetçi eczane rehberi...

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olduğu için Türkiye genelindeki tüm eczaneler kapalı olacaktır. Eczaneler, pazar günleri ve resmi tatillerde olduğu gibi bugün de normal mesai yapmayacaktır. Ancak acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için her mahallede veya bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.

Bugün hizmet veren nöbetçi eczaneleri öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

E-Devlet: "TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranı üzerinden size en yakın eczaneyi bulabilirsiniz.

Eczane Kapıları: Kapalı olan her eczanenin camında, o bölgedeki nöbetçi eczanelerin isim, adres ve telefon bilgilerini içeren bir liste bulunmaktadır.

Türk Eczacıları Birliği (TEB): Bölgenizdeki Eczacı Odası'nın internet sitesi üzerinden güncel nöbet listesine ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı tatilinin ardından tüm eczaneler, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saat 09:00 itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecektir. Cuma gününden itibaren tüm eczanelerden standart mesai saatleri içerisinde hizmet alabilirsiniz.