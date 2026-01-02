02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Galatasaray'da Okan Buruk, Gabriel Sara için kararını verdi

Ara transferde Premier Lig kulüplerinin ilgisine rağmen Galatasaray, Gabriel Sara için olumsuz yanıt verdi.

calendar 02 Ocak 2026 11:46
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Okan Buruk, Gabriel Sara için kararını verdi
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takıma katılacak isimler kadar, ayrılacaklar da merak ediliyor.
 
Bu futbolculardan biri olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılarda son kararın verildiği belirtildi.
 
PREMIERL LİG'E CEVAP!
 
Premier Lig'den ilgi gösteren kulüpler Galatasaray'la Sara için temasa geçti.
 
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetim bu takımlara direkt olumsuz dönüş yaptı.
 
OKAN BURUK'UN SARA RAPORU
 
Buruk yönetime sunduğu raporda ara transfer döneminde Sara'nın kesinlikle gönderilmemesini istediğini belirtti.
 
Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
 
Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sara'nın Galatasaray'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
