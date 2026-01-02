Türk kulüpleri Noa Lang'ın peşinde!

Napoli forması giyen Noa Lang'ın ayrılık ihtimali, Türk kulüplerini harekete geçirdi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Türkiye'den bazı kulüpler 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'ın durumu hakkında bilgi aldı. Napoli'den ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcunun geleceğine yönelik temasların sürdüğü belirtildi.



Transfer sürecinin, Napoli'nin alacağı karar ve oyuncunun tercihine göre önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Noa Lang, 1 gol kaydetti.



