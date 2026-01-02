02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Türk kulüpleri Noa Lang'ın peşinde!

Türk kulüpleri, Napoli'den ayrılması gündemde olan Noa Lang'ın durumu hakkında bilgi aldı.

calendar 02 Ocak 2026 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Türk kulüpleri Noa Lang'ın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Napoli forması giyen Noa Lang'ın ayrılık ihtimali, Türk kulüplerini harekete geçirdi. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Türkiye'den bazı kulüpler 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'ın durumu hakkında bilgi aldı. Napoli'den ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcunun geleceğine yönelik temasların sürdüğü belirtildi.

Transfer sürecinin, Napoli'nin alacağı karar ve oyuncunun tercihine göre önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Noa Lang, 1 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.