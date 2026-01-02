02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Altınordu'da 5 oyuncu ilk gollerini attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi küme düşme hattında kapatan Altınordu'da genç oyuncular kariyerlerinde ilk kez golle tanıştı.

calendar 02 Ocak 2026 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 11 golle ilk yarıyı en az gol atan 2 takımdan biri olarak düşme hattında tamamlayan Altınordu'da 5 futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı.

Altyapıdan yetişen sol kanat Sercan Demirkıran (19) ve ön libero Burak Gültekin (19) ile kulübe transfer yoluyla gelen sol kanat Berat Kalkan (22) profesyonel liglerde ilk kez gol atmayı başardı.

Gurbetçi stoper Birhan Elibol (22) ve gurbetçi santrfor Serkan Dursun (24) da Türkiye kariyerlerinde Altınordu formasıyla golle tanıştı.

Kırmızı-lacivertli ekibin diğer gollerini ise önceki sezonlarda gol sevinci yaşamış olan oyunculardan Ege Arslan (2), Kerim Avcı (2) ve Keni Var Uzun (2) kaydetti.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
