Trinchieri, Partizan'a neden 'hayır' dediğini açıkladı

Željko Obradović'in ayrılığının ardından Partizan, görevi Joan Peñarroya'ya emanet etmeden önce ciddi bir istikrarsızlık sürecinden geçti.Kulüple adı anılan isimler arasında, siyah-beyazlıların eski antrenörü olan ve Belgrad camiasıyla çok güçlü bağları bulunan Andrea Trinchieri de vardı. İtalyan teknik adam, verdiği özel röportajda Partizan'a geri dönüşünün neden hiçbir zaman gerçek bir ihtimal olmadığını açıkladı.

Trinchieri, "Bir yanda Partizan sevgisi, diğer yanda ise hem bir insan hem de bir antrenör olarak Obradović'e duyduğum saygı var. Kendi kendime hemen şunu söyledim: Hayır, bunu yapamam ve yapmak istemiyorum," dedi.





Teknik adam kulüp çevresindeki atmosferi "zararlı ve acı verici" olarak nitelendirdi. "Bu kutuplaşma kimseye iyi gelmiyor. Üzücü, tatsız ve beni incitiyor. Umarım daha iyi günler gelir çünkü kimsenin bunlara ihtiyacı yoktu." şeklinde konuştu.





Teknik adam, "Tüm bu yıllar boyunca Partizan'a olan sevgimin hep aynı kaldığını söyledim. Ayrıca defalarca Partizan için en iyisinin Željko Obradović'in antrenör olarak kalması olduğunu belirttim. Onun vedası muazzam bir kutuplaşma yarattı," dedi. Trinchieri'ye göre bu durum, yönetilmesi zor duygusal bir çatışmaya yol açtı.





Trinchieri ayrıca Partizan yönetimiyle hiçbir zaman doğrudan görüşmediğini açıklığa kavuşturdu. "Kulüpten kimseyle konuşmadım," diye açıklama yapan koç, "Uçuruma baktığında, uçurumun da senin içine bakmamasına dikkat etmelisin. Bu hikayenin bir parçası olmak istemedim," dedi. Daha sonra bazı Sırp medya kuruluşlarının özel telefon numarasını sızdırmasıyla, Trinchieri, taraftarlardan çok sayıda mesaj gelmeye başladığı belirtti.





İtalyan koç, "O mesajlar arasında çok güzelleri de vardı, tatsız olanlar da; ama bu dünyada yaşıyoruz. Kimlerin gerçek dost olduğunu biliyorum ve her zaman bileceğim," dedi.





Son olarak İtalyan koç, tam da o atmosferin herhangi bir geri dönüşü imkansız kıldığını yineledi. "Böylesi bir durumda geri dönmek Partizan için bile doğru olmazdı. Sevgi adına, saygı adına ve olup biten her şey yüzünden 'hayır' dedim: Bu bana göre değildi," diyerek sözlerini noktaladı.