Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hücum hattına takviyede bulundu. Crystal Palace, Tottenham forması giyen Brennan Johnson ile anlaşma sağladı.



Brennan Johnson'ın transferinin kulüp rekoru kıran bir anlaşmayla gerçekleştiği aktarıldı.



Brennan Johnson ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.



PERFORMANSI



Brennan Johnson, bu sezon Tottenham'da 21 maça çıktı. Galli sağ kanat bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.







