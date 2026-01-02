02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!

Crystal Palace, Tottenham'dan 24 yaşındaki futbolcu Brennan Johnson'ı kadrosuna kattı.

02 Ocak 2026 19:15
Haber: Sporx.com dış haberler
Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hücum hattına takviyede bulundu. Crystal Palace, Tottenham forması giyen Brennan Johnson ile anlaşma sağladı.

Brennan Johnson'ın transferinin kulüp rekoru kıran bir anlaşmayla gerçekleştiği aktarıldı. 

Brennan Johnson ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Brennan Johnson, bu sezon Tottenham'da 21 maça çıktı. Galli sağ kanat bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
