Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hücum hattına takviyede bulundu. Crystal Palace, Tottenham forması giyen Brennan Johnson ile anlaşma sağladı.
Brennan Johnson'ın transferinin kulüp rekoru kıran bir anlaşmayla gerçekleştiği aktarıldı.
Brennan Johnson ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
PERFORMANSI
Brennan Johnson, bu sezon Tottenham'da 21 maça çıktı. Galli sağ kanat bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!
Crystal Palace, Tottenham'dan 24 yaşındaki futbolcu Brennan Johnson'ı kadrosuna kattı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hücum hattına takviyede bulundu. Crystal Palace, Tottenham forması giyen Brennan Johnson ile anlaşma sağladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de Mert Günok an meselesi!
-
9
Romulo'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!
-
8
Dev kulüpler Bernardo Silva için sıraya girdi: 9 yıllık dönem bitiyor
-
7
Mert Hakan Yandaş'tan yeni mektup!
-
6
Galatasaray'da Okan Buruk, Gabriel Sara için kararını verdi
-
5
Roma, Atletico Madrid ile el sıkıştı
-
4
Barcelona'dan Lewandowski için sürpriz karar
-
3
Bayern Münih'ten Victor Osimhen yanıtı!
-
2
Galatasaray, Ugarte'yi bekletiyor; üç aday daha var
-
1
Fenerbahçe istediği Kim Min-jae, transfer kararını verdi!
- 19:26 Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy açıklaması
- 19:15 Crystal Palace, Brennan Johnson'ı transfer etti!
- 19:01 Adem Yeşilyurt, Trabzonspor'da
- 18:47 Beşiktaş'tan Belçika çıkarması: Mario Stroeykens
- 18:44 Hakan Kutlu, Sakaryaspor'da ilk antrenmanında
- 17:51 Antalyaspor, Sami Uğurlu'yu duyurdu!
- 17:39 Pep Guardiola'dan Enzo Maresca yorumu!
- 17:33 Mourinho'dan Rafa Silva ve Batagov açıklaması
- 17:10 Türk kulüpleri Noa Lang'ın peşinde!
- 16:58 Fenerbahçe'de orta saha adayı: Weston McKennie
- 16:42 Mikel Arteta'dan liderlik mesajı
- 16:31 Antoine Semenyo için Manchester City yanıtı
- 16:26 Zeynep Sönmez, Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi
- 16:16 Vasco da Gama'dan Carlos Cuesta kararı
- 16:08 Hansi Flick: "Savunmaya transfer gerekiyor"
- 15:46 Bayern Münih'ten Victor Osimhen yanıtı!
- 15:43 Eintracht Frankfurt'a 21'lik yeni takviye
- 15:34 Borussia Mönchengladbach'tan savunmaya Takai hamlesi
- 15:26 Milan, Niclas Füllkrug'u açıkladı
- 15:05 Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı
- 15:05 West Ham'dan forvete 2 takviye: 53 milyon Euro!
- 15:03 Sadettin Saran harekete geçti: Özel görüşme!
- 14:59 Milli karateciler, 2025'te 100'ü altın 376 madalya kazandı
- 14:57 Fenerbahçe'ye kötü haber: Ne zaman dönecekler?
- 14:47 Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu, Holstein Kiel'de!
- 14:46 Felipe Melo'dan geleceği için mesaj
- 14:41 Inter, Akanji'nin tapusunu alıyor
- 14:40 Veysel Bilen: "Fenerbahçe'yi geçip final istiyoruz"
- 14:28 Manisa FK, Samet Karabatak ile yollarını ayırdı
- 14:27 Borussia Dortmund'da Salih Özcan gelişmesi
- 14:23 Altınordu'da 5 oyuncu ilk gollerini attı
- 14:22 Trabzonspor ara transferde hız kesmiyor! İşte isimler...
- 14:21 Arne Slot'tan penaltı tepkisi!
- 14:18 Fatih Yiğit Şanlıtürk, Erciyes 38 FK'da
- 14:13 Altay'da kaleci Semih güven verdi
- 14:08 Karşıyaka'ya Yakup Arda geliyor
- 14:07 Göztepe'den Emirhan Başyiğit hamlesi
- 13:59 Muğlaspor transferde İsa'yı kaptı
- 13:58 MANU'dan 20'lik kuleye 50 milyon Euro!
- 13:41 Galatasaray'da Kazımcan Karataş formayı kaptı
- 13:33 Jhon Duran için geri dönüş mesajı!
- 13:32 Kayserispor, MANU'dan transfer yapıyor!
- 13:27 Fatih Terim: "Gökmen, Galatasaray tarihindeki yerini aldı"
- 13:16 Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Rafa sürprizi
- 13:09 Liverpool'dan 21'lik stopere 49.2 milyon Euro!
- 12:55 Fenerbahçe'den Szymanski için Frankfurt'a cevap!
- 12:42 Joao Cancelo, Avrupa'ya dönüyor
- 12:38 Fenerbahçe'de Talisca için sözleşme hamlesi
- 12:36 Trinchieri, Partizan'a neden "hayır" dediğini açıkladı
- 12:32 Roma, Atletico Madrid ile el sıkıştı
- 12:24 İrfan Can Eğribayat'tan geleceği için karar
- 12:20 Anthony Davis yarışında Hawks favori gösteriliyor
- 12:19 Durant: "Nikola Jokic, 'müzmin sakat' olarak etiketlenmemeli"
- 12:18 Rich Paul, Cam Reddish'in potansiyeline ulaşamama sebebine değindi
- 12:17 Hamburg, Stefan Kuntz'a veda etti!
- 12:17 Valanciunas baldır sakatlığı nedeniyle 4 hafta yok
- 12:16 Wemby ciddi sakatlıktan kurtuldu, günü gününe takip edilecek
- 12:11 45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a özel davet
- 12:07 Beşiktaş'ta Jörgensen için geri sayım!
- 12:00 Beşiktaş'a Matias Vina'dan kötü haber!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy açıklaması
Türk kulüpleri Noa Lang'ın peşinde!
Mikel Arteta'dan liderlik mesajı
Hansi Flick: "Savunmaya transfer gerekiyor"
Bayern Münih'ten Victor Osimhen yanıtı!
Borussia Mönchengladbach'tan savunmaya Takai hamlesi
Milan, Niclas Füllkrug'u açıkladı
Borussia Dortmund'da Salih Özcan gelişmesi
Arne Slot'tan penaltı tepkisi!
Hamburg, Stefan Kuntz'a veda etti!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9