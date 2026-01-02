02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Zeynep Sönmez, Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da WTA 500 düzeyinde Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükselmeyi başardı.

02 Ocak 2026 16:26
Haber: AA
Zeynep Sönmez, Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 2-1 yenerek elemelerde final turuna çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda 6 numaralı seri başı Elena Gabriela Ruse ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
