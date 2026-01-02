02 Ocak
Semih Güler'in seçimi Kayserispor

Gaziantep FK'den ayrılması beklenen Semih Güler, birçok talibi olmasına karşını tercihini Kayserispor'dan yana kullandı.

Semih Güler'in seçimi Kayserispor
Gaziantep FK formasıyla sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Semih Güler, transferde rotasını Kayserispor'a çevirdi.

Amed Sportif ve Iğdır FK'nin de gündeminde olan tecrübeli futbolcunun, tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullandığı öğrenildi.

Semih Güler'in şu anda Kayserispor'un kamp yaptığı Antalya'da bir otelde bulunduğu belirtilirken, transfer görüşmelerinin de aynı şehirde devam etmesi bekleniyor. Gaziantep FK'nın oyuncu için yaklaşık 500 bin Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Kayserispor'un da kamp çalışmalarına Antalya'da başlaması, tarafların bonservis konusunda yüz yüze görüşme ihtimalini güçlendirdi.


Öte yandan Kayserispor cephesinde transfer yasağı belirsizliği sürüyor. FIFA'nın sarı-kırmızılı kulübe verdiği 3 dönemlik transfer yasağı, ara transfer döneminin başlamasına rağmen henüz kaldırılamadı.

Kulüp, yasağın kaldırılması için ödenmesi gereken 500 bin Euro'ya kilitlenmiş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
