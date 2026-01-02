Semih Güler'in seçimi Kayserispor

Gaziantep FK formasıyla sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Semih Güler, transferde rotasını Kayserispor'a çevirdi.Amed Sportif ve Iğdır FK'nin de gündeminde olan tecrübeli futbolcunun, tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullandığı öğrenildi.Gaziantep FK'nın oyuncu için yaklaşık 500 bin Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Kayserispor'un da kamp çalışmalarına Antalya'da başlaması, tarafların bonservis konusunda yüz yüze görüşme ihtimalini güçlendirdi.Öte yandan Kayserispor cephesinde transfer yasağı belirsizliği sürüyor. FIFA'nın sarı-kırmızılı kulübe verdiği 3 dönemlik transfer yasağı, ara transfer döneminin başlamasına rağmen henüz kaldırılamadı.Kulüp, yasağın kaldırılması için ödenmesi gereken 500 bin Euro'ya kilitlenmiş durumda.Haber: Faruk Aydemir